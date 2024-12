Рупор кремлевской пропаганды: Контуры реформы ВС США при Трампе

Контуры реформы ВС США при Трампе

Hoffmann+ (https://sponsr.ru/hegemonist/) рассказывалось (https://t.me/thehegemonist/3500) о планах трампистов по реформированию разведсообщества США, изложенных в Проекте-2025 (Project ‎2025). В этом сборнике главу о новой политике Пентагона (https://static.project2025.org/2025_MandateForLeadership_CHAPTER-04.pdf) написал полковник Кристофер Миллер, и.о. министра обороны в первое президентство Дональда Трампа. Миллер – выходец из сил специального назначения Армии США или «зеленых беретов».

Его план предполагает усиление всех видов американских ВС:

Армия.

Увеличение численности на 50 тыс. чел., 6 приоритетных программ модернизации:

высокоточные огневые средства большой дальности (https://www.army.mil/article/280936/from_ai_to_cannons_the_long_range_precision_fires_cross_functional_team_showcases_armys_modernization_at_ausa) LRPF (Long Range Precision Fires),

боевые машины нового поколения (https://www.army.mil/article/256415/army_re_envisions_land_warfare_with_next_generation_combat_vehicles) NGCV (Next Generation Combat Vehicle), перспективные армейские вертолеты (https://web.archive.org/web/20230201185241/https://armyfuturescommand.com/fvl/) FVL (Future Vertical Lift),

автоматизированная система боевого управления (https://peoc3n.army.mil/) C3N (Command, Control, Communications, and Network),

системы ПВО (https://www.army.mil/peoms) MS (Missiles and Space),

стрелковое вооружение и носимые устройства (https://www.peosoldier.army.mil/Program-Offices/Project-Manager-Soldier-Lethality/) SL (Soldier Lethality)

ВМС.

Увеличение списочного состава флота до более 355 кораблей,

ускорение процедуры закупки боеприпасов,

приоритеты в разработке необитаемых аппаратов,

а также межконтинентальных ракет морского базирования

Корпус морской пехоты (КМП).

Реализация плана модернизации сил и средств КМП до 2030 (https://www.marines.mil/Force-Design/) Force Design,

закупка дополнительных РСЗО M142 HIMARS,

БЛА и средств борьбы с ними,

снятие с вооружения буксируемых 155-мм гаубиц M777

ВВС.

Наращивание производства истребителей F-35 и бомбардировщиков B-21,

реализация программы перспективного авиакомплекса 6-го поколения NGAD (Next-Generation Air Dominance),

модернизация средств военно-транспортной авиации и дозаправки в воздухе,

закупка большого количества авиационного вооружения средней дальности,

увеличение парка самолетов РЭБ EA-37B вдвое

Космические силы.

Усиление наступательного потенциала и контроля над космосом, включая окололунное пространство

Кроме того, Трамп высказывался за новую систему ПРО, которая охватит США, а также за модернизацию и увеличение ядерного арсенала страны.

(с) А.Хоффманн

https://t.me/thehegemonist – цинк

Как не трудно заметить, все хотелки направлены на поддержание глобального военного доминирования, от которого США добровольно отказываться не собирается, что будет обуславливать рост числа локальных войн и конфликт в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

—