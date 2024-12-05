На месте Музея истории ГУЛАГа откроется выставка достижений хозяйства ФСИН

Руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин представил в пресс-центре ТАСС концепцию обновлённого музея истории ГУЛАГа, который недавно был закрыт из-за нарушения требований пожарной безопасности.

По заключению специалистов МЧС, дальнейшая деятельность учреждения культуры «без коренных изменений» не представлялась возможной, поэтому чиновникам и руководству музея пришлось «пойти на весьма неожиданные и даже неординарные решения».

– Мы приняли решение подготовить на базе имеющихся материалов выставку достижений хозяйства ФСИН, чтобы граждане могли познакомиться и с этой стороной работы отечественной исправительной системы, – сказал Фурсин.

После изменения концепции музея сотрудники МЧС отозвали своё заключение о несоответствии здания учреждения культуры нормам пожарной безопасности – обновлённая экспозиция теперь полностью соответствует всем нормам действующего законодательства.

– В жизни так бывает, что небольшая корректировка позволяет решить большую проблему. В этом случае у нас больше нет вопросов к выставке достижений хозяйства ФСИН, – объявил официальный представитель МЧС по Москве Всеволод Макаров.

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