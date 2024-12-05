 

Летающий огнеметный дрон «Горыныч» запустили в серию

05.12.2024, 11:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Специалисты Центра компетенций «Крымский беспилотник» при содействии команды «Барс-Сармат» успешно завершили испытания огневого поражающего комплекса «Горыныч», также известного как «Горыныч 2.0».

Проведенные испытания «Горыныча» подтвердили его высокую эффективность при поражении антенн системы Starlink, различных типов беспилотников противника, а также нарушении оптоволоконных линий связи. Мало того, дрон может заниматься разминированием местности и уничтожать различные наземные объекты — как стационарные, так и мобильные.

Как уточняется, «Горыныч» заправляется различными горючими составами, от которых зависят варианты применения дрона и которые, можно сказать, не ограничены. При этом беспилотник является многоразовым и после перезаправки способен продолжать выполнение задач.

Теперь стало известно о том, что огнеметный «Горыныч» запущен в массовое производство и в ближайшее время начнет поступать в подразделения российской армии.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12 / Мнение: Будапештский меморандум: Россия выполнила обязательства на 100%

05.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Контуры реформы ВС США при Трампе

05.12 / На месте Музея истории ГУЛАГа откроется выставка достижений хозяйства ФСИН

05.12 / Экзотическое блюдо с доступными ингредиентами – мексиканская тортилья с гуакамоле и фасолью

05.12 / «Этот балет написал мужеложец» – активисты призвали запретить «Щелкунчик»

05.12 / Мнение «аналитика»: О самой долгожданной отставке… Путин сделал это?

05.12 / Натали раскрыла тайну смерти своего мужа

05.12 / Стало известно, какую пенсию получают российские артисты – Это несправедливо

05.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Иван Ильин и война с Финляндией

05.12 / Запеканка “как в садике” – простой и вкусный рецепт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика