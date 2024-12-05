Экзотическое блюдо с доступными ингредиентами: мексиканская тортилья с гуакамоле и фасолью

Ингредиенты: Тортильи – 4 шт.

Авокадо – 1 шт.

Фасоль консервированная – 1 банка (красная или белая)

Помидор – 1 шт.

Лук репчатый – 1/2 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Лайм – 1 шт.

Кинза – небольшой пучок

Сметана – 2 ст.л. (по желанию)

Соль, перец – по вкусу

Растительное масло – для жарки Приготовление: Приготовление гуакамоле: Разомните авокадо вилкой в миске. Добавьте мелко нарезанный помидор, лук, чеснок и кинзу. Выдавите сок лайма, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте. По желанию добавьте сметану для более кремовой текстуры. Подготовка фасоли: Откройте банку с фасолью, слейте жидкость и промойте фасоль под холодной водой. Обжарьте фасоль на сковороде с небольшим количеством растительного масла до легкого подрумянивания. Подогрев тортилий: Нагрейте тортильи на сухой сковороде или в микроволновке до мягкости. Сборка тортильи: На каждую тортилью выложите слой гуакамоле, затем фасоль. Заверните тортилью в рулет или сложите пополам. Подача: Подавайте тортильи горячими, с дополнительными соусами или овощами по вашему выбору. Приятного аппетита!