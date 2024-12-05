Экзотическое блюдо с доступными ингредиентами: мексиканская тортилья с гуакамоле и фасолью
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Ингредиенты:
- Тортильи – 4 шт.
- Авокадо – 1 шт.
- Фасоль консервированная – 1 банка (красная или белая)
- Помидор – 1 шт.
- Лук репчатый – 1/2 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Лайм – 1 шт.
- Кинза – небольшой пучок
- Сметана – 2 ст.л. (по желанию)
- Соль, перец – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
Приготовление:
- Разомните авокадо вилкой в миске. Добавьте мелко нарезанный помидор, лук, чеснок и кинзу. Выдавите сок лайма, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте. По желанию добавьте сметану для более кремовой текстуры.
- Откройте банку с фасолью, слейте жидкость и промойте фасоль под холодной водой. Обжарьте фасоль на сковороде с небольшим количеством растительного масла до легкого подрумянивания.
- Нагрейте тортильи на сухой сковороде или в микроволновке до мягкости.
- На каждую тортилью выложите слой гуакамоле, затем фасоль. Заверните тортилью в рулет или сложите пополам.
- Подавайте тортильи горячими, с дополнительными соусами или овощами по вашему выбору.
Приятного аппетита!
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