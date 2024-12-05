 

Экзотическое блюдо с доступными ингредиентами: мексиканская тортилья с гуакамоле и фасолью

05.12.2024, 9:55, Новости дня
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Ингредиенты:

  • Тортильи – 4 шт.
  • Авокадо – 1 шт.
  • Фасоль консервированная – 1 банка (красная или белая)
  • Помидор – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1/2 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Лайм – 1 шт.
  • Кинза – небольшой пучок
  • Сметана – 2 ст.л. (по желанию)
  • Соль, перец – по вкусу
  • Растительное масло – для жарки

Приготовление:

  • Приготовление гуакамоле:
    • Разомните авокадо вилкой в миске. Добавьте мелко нарезанный помидор, лук, чеснок и кинзу. Выдавите сок лайма, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте. По желанию добавьте сметану для более кремовой текстуры.
  • Подготовка фасоли:
    • Откройте банку с фасолью, слейте жидкость и промойте фасоль под холодной водой. Обжарьте фасоль на сковороде с небольшим количеством растительного масла до легкого подрумянивания.
  • Подогрев тортилий:
    • Нагрейте тортильи на сухой сковороде или в микроволновке до мягкости.
  • Сборка тортильи:
    • На каждую тортилью выложите слой гуакамоле, затем фасоль. Заверните тортилью в рулет или сложите пополам.
  • Подача:
    • Подавайте тортильи горячими, с дополнительными соусами или овощами по вашему выбору.

    • Приятного аппетита!


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