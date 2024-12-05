 

«Этот балет написал мужеложец»: активисты призвали запретить «Щелкунчик»

05.12.2024, 9:33, Разное
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Православные активисты из движения «Сорок сороков» потребовали от министерства культуры запретить балет Петра Чайковского «Щелкунчик» во всех российских театрах. По мнению общественников, традиционная новогодняя постановка пропагандирует нетрадиционные ценности и способствует продвижению экстремистской идеологии ЛГБТ.

«Этот балет написал мужеложец Чайковский, развратник, который с помощью своей убогой музыки демонстрировал преимущества извращённого образа жизни. Таких постановок в наших учреждениях культуры быть не должно», – сказал лидер «Сорока сороков» Емельян Ярославский.

Активисты предложили Большому и Мариинскому театрам, не дожидаясь официального распоряжения Минкульта, внести изменения в предновогоднюю программу – вместо «Щелкунчика» в конце декабря поставить оперы «Жизнь за царя» Михаила Глинки или «Хованщину» Модеста Мусоргского.

Если же руководители учреждений культуры «не внемлют гласу народа», то общественники могут провести серию пикетов у театров или «иным образом не допустить торжества мужеложства в сердце Москвы и Петербурга».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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