«Этот балет написал мужеложец»: активисты призвали запретить «Щелкунчик»

Православные активисты из движения «Сорок сороков» потребовали от министерства культуры запретить балет Петра Чайковского «Щелкунчик» во всех российских театрах. По мнению общественников, традиционная новогодняя постановка пропагандирует нетрадиционные ценности и способствует продвижению экстремистской идеологии ЛГБТ.

«Этот балет написал мужеложец Чайковский, развратник, который с помощью своей убогой музыки демонстрировал преимущества извращённого образа жизни. Таких постановок в наших учреждениях культуры быть не должно», – сказал лидер «Сорока сороков» Емельян Ярославский.

Активисты предложили Большому и Мариинскому театрам, не дожидаясь официального распоряжения Минкульта, внести изменения в предновогоднюю программу – вместо «Щелкунчика» в конце декабря поставить оперы «Жизнь за царя» Михаила Глинки или «Хованщину» Модеста Мусоргского.

Если же руководители учреждений культуры «не внемлют гласу народа», то общественники могут провести серию пикетов у театров или «иным образом не допустить торжества мужеложства в сердце Москвы и Петербурга».

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