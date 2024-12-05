Мнение «аналитика»: О самой долгожданной отставке… Путин сделал это?

Немалая часть россиян истосковалась по «Лебединому озеру» на экранах телевизоров по всей стране. Другие не столь кровожадны. Им было бы достаточно услышать старый мем «Я устал, я ухожу» в новом исполнении. И вот…

Как говорится, ещё утром ничто не предвещало. Как обычно, Владимир #Путин с аппетитом позавтракал, провёл традиционный брифинг с референтами и помощниками. И столь же традиционно отправился на инвестиционный форум #ВТБ «Россия зовёт!» в Центр международной торговли на Красной Пресне в Москве. Однако под вечер… с удивлением узнал, что, оказывается, он отправил в отставку французское правительство.

Ну, может, и не самолично, а через агентов влияния. Тем не менее, кабинет министров под председательством Мишеля Барнье приказал долго жить, спустя всего лишь 90 дней с момента создания. Это едва ли не самый короткий срок пребывания у власти правительства Пятой республики. А сам способ, которым его «ушли» — через парламентский вотум недоверия, — повторился впервые за 60 лет. Долго же французам пришлось ждать столь знаковой отставки.

Итак, 4 декабря Национальное собрание Франции проголосовало за вотум недоверия кабмину Мишеля Барнье. На рассмотрение депутатов были внесены сразу два предложения — от ультраправой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» (RN) и левого «Нового народного фронта» (NFP). Инициативу NFP поддержал 331 депутат при 288 необходимых. Теперь президент Эмманюэль Макрон будет вынужден принять отставку своего недавнего протеже, а Францией вновь будет управлять временное правительство.

Казалось бы, причём тут Владимир #Путин?

Но вотум недоверия французскому кабинету министров на Западе уже успели вписать в длинную череду «путинских отставок», якобы спровоцированных из Москвы в рамках кампании по дестабилизации Европы. Мол, это Кремль воду мутит, льёт гоажданам ЕС потоки дезинформации прямо в уши, а ещё — финансирует ультраправые партии, которые служат его марионетками. Демиург!

Вот и сейчас поводом для вынесения вотума недоверия французскому кабмину стали разногласия между политическими силами страны, возникшие в ходе согласования бюджета на 2025 год. С целью сокращения бюджетного дефицита Мишаль Барнье предложил урезать расходные статьи на 40 млрд евро, а также повысить налоги для крупных корпораций и состоятельных французов. По его плану, это должно было принести казне ещё 20 млрд евро. Однако против ряда его предложений выступила ультраправая RN, которую в итоге поддержал левый NFP.

И теперь во Франции — политический хаос (на карикатуре Эмманюэль Макрон в королевской мантии кричит: «Это не я!»). Что, как считается, отвечает интересам Кремля.

Ай да #Путин, ай да… (ну, вы поняли, да?)!

Однако если он такой демиург и делатель/уничтожитель правителей, то почему тот же Запад упорно не хочет вести с ним переговоры на равных?

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