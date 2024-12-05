 

Мнение «аналитика»: О самой долгожданной отставке… Путин сделал это?

05.12.2024, 9:15, Разное
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Немалая часть россиян истосковалась по «Лебединому озеру» на экранах телевизоров по всей стране. Другие не столь кровожадны. Им было бы достаточно услышать старый мем «Я устал, я ухожу» в новом исполнении. И вот…

Как говорится, ещё утром ничто не предвещало. Как обычно, Владимир #Путин с аппетитом позавтракал, провёл традиционный брифинг с референтами и помощниками. И столь же традиционно отправился на инвестиционный форум #ВТБ «Россия зовёт!» в Центр международной торговли на Красной Пресне в Москве. Однако под вечер… с удивлением узнал, что, оказывается, он отправил в отставку французское правительство.

Ну, может, и не самолично, а через агентов влияния. Тем не менее, кабинет министров под председательством Мишеля Барнье приказал долго жить, спустя всего лишь 90 дней с момента создания. Это едва ли не самый короткий срок пребывания у власти правительства Пятой республики. А сам способ, которым его «ушли» — через парламентский вотум недоверия, — повторился впервые за 60 лет. Долго же французам пришлось ждать столь знаковой отставки.

Итак, 4 декабря Национальное собрание Франции проголосовало за вотум недоверия кабмину Мишеля Барнье. На рассмотрение депутатов были внесены сразу два предложения — от ультраправой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» (RN) и левого «Нового народного фронта» (NFP). Инициативу NFP поддержал 331 депутат при 288 необходимых. Теперь президент Эмманюэль Макрон будет вынужден принять отставку своего недавнего протеже, а Францией вновь будет управлять временное правительство.

Казалось бы, причём тут Владимир #Путин?

Но вотум недоверия французскому кабинету министров на Западе уже успели вписать в длинную череду «путинских отставок», якобы спровоцированных из Москвы в рамках кампании по дестабилизации Европы. Мол, это Кремль воду мутит, льёт гоажданам ЕС потоки дезинформации прямо в уши, а ещё — финансирует ультраправые партии, которые служат его марионетками. Демиург!

Вот и сейчас поводом для вынесения вотума недоверия французскому кабмину стали разногласия между политическими силами страны, возникшие в ходе согласования бюджета на 2025 год. С целью сокращения бюджетного дефицита Мишаль Барнье предложил урезать расходные статьи на 40 млрд евро, а также повысить налоги для крупных корпораций и состоятельных французов. По его плану, это должно было принести казне ещё 20 млрд евро. Однако против ряда его предложений выступила ультраправая RN, которую в итоге поддержал левый NFP.

И теперь во Франции — политический хаос (на карикатуре Эмманюэль Макрон в королевской мантии кричит: «Это не я!»). Что, как считается, отвечает интересам Кремля.

Ай да #Путин, ай да… (ну, вы поняли, да?)!

Однако если он такой демиург и делатель/уничтожитель правителей, то почему тот же Запад упорно не хочет вести с ним переговоры на равных?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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