Запеканка “как в садике”: простой и вкусный рецепт

Ингредиенты:

Творог – 500 г

Сахар – 100 г

Яйца – 3 шт.

Манка – 60 г

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Сметана – 2 ст.л.

Сливочное масло – 40 г

Соль – щепотка

Приготовление:

Подготовьте творог: Протрите творог через сито или разомните вилкой, чтобы он стал мягким и однородным.

Смешайте яйца и сахар: В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до образования пышной светлой массы.

Соедините ингредиенты: Добавьте яичную смесь к творогу, затем всыпьте манную крупу, ванильный сахар и щепотку соли. Все тщательно перемешайте.

Добавьте сметану и масло: Влейте сметану и растопленное сливочное масло, снова хорошо перемешайте.

Формирование запеканки: Перелейте получившуюся массу в смазанную маслом форму для запекания.

Выпекание: Разогрейте духовку до 180°C и поставьте форму с запеканкой на средний уровень. Выпекайте 35-40 минут, пока поверхность не станет золотисто-коричневой.

Остывание и подача: После выпекания дайте запеканке остыть в форме, затем аккуратно извлеките и нарежьте на порции. Подавайте теплой или холодной, по желанию.

Эта простая и нежная запеканка обязательно понравится вашим близким и напомнит им о детстве!