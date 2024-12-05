 

Запеканка “как в садике”: простой и вкусный рецепт

05.12.2024, 3:20, Новости дня
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Ингредиенты:

  • Творог – 500 г
  • Сахар – 100 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Манка – 60 г
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Сливочное масло – 40 г
  • Соль – щепотка

Приготовление:

  • Подготовьте творог: Протрите творог через сито или разомните вилкой, чтобы он стал мягким и однородным.
  • Смешайте яйца и сахар: В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до образования пышной светлой массы.
  • Соедините ингредиенты: Добавьте яичную смесь к творогу, затем всыпьте манную крупу, ванильный сахар и щепотку соли. Все тщательно перемешайте.
  • Добавьте сметану и масло: Влейте сметану и растопленное сливочное масло, снова хорошо перемешайте.
  • Формирование запеканки: Перелейте получившуюся массу в смазанную маслом форму для запекания.
  • Выпекание: Разогрейте духовку до 180°C и поставьте форму с запеканкой на средний уровень. Выпекайте 35-40 минут, пока поверхность не станет золотисто-коричневой.
  • Остывание и подача: После выпекания дайте запеканке остыть в форме, затем аккуратно извлеките и нарежьте на порции. Подавайте теплой или холодной, по желанию.

    • Эта простая и нежная запеканка обязательно понравится вашим близким и напомнит им о детстве!


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