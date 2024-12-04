Мнение: Вакцина от рака, ИИ диагностирует депрессию и восстановление костей имплантами из крови

1. Русские учёные испытывают вакцину от рака, докладывают об отличных результатах (ссылка):



Доклинические исследования онковакцины, которую разрабатывают специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, показывают, что после применения препарата опухоль рассасывается, исчезают и метастазы, рассказал РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.

«В доклинике мы видим, что опухоль — меланома — просто рассасывается, исчезает, причем не только сама опухоль, но исчезает даже метастазирование. Я не исключаю, что у нас будут пациенты и на четвертой стадии», — сказал он.

В дальнейшем специалисты намерены проверить влияние препарата на другие виды онкологических заболеваний — рак легких, почек, поджелудочной железы. Для этого планируется привлекать онкологические институты, пояснил Гинцбург.

По словам директора НИЦ имени Гамалеи, вакцина от рака будет персонализированной, то есть ее будут делать для каждого пациента индивидуально. Помогать в разработке будет искусственный интеллект — он проанализирует параметры опухоли и выдаст «чертёж» будущего препарата, и по нему специалисты в течение недели приготовят вакцину.

Напомню, вакцину от коронавируса — «Спутник» — первой разработала Россия. Вот и новое достижение в медицине. Вместе с тем, всё же хочется услышать мнение специалистов: это действительно прорыв в лечении рака, или пока что учёные просто «разрушили 10% раковых клеток в хвосте лабораторной крысы»?

2. Роботы научились выявлять у людей депрессию за 5 минут (ссылка):



Ученые представили алгоритм искусственного интеллекта, который всего за пять минут определяет у пациента наличие депрессии. Авторы рассчитывают, что их технология сможет значительно повысить качество диагностики, чтобы вовремя начать лечение, которое, по статистике, не получают примерно 75% нуждающихся. <…>

Алгоритм обучали на массиве данных о голосе и активности головного мозга людей. Ученые использовали голос, поскольку он добавляет важные данные, которые пока сложно извлечь из мозга с помощью стандартных методов, таких как ЭЭГ. Например, ЭЭГ показывала формы волн мозговой активности, а звук — распределение частоты и интенсивности. Изначально авторы хотели использовать снимки или короткие видео лица, однако отказались от этой идеи по причинам конфиденциальности.

Обследование проводится в течение пяти минут. В это время пациентам задают несколько отстраненных вопросов. Например, им показывали изображения и просили описать увиденное.

В результате точность тестирования составила 97,5%. «Это значительно превосходит альтернативные методы обследования», — подчеркнули авторы.

Теперь ученые хотят добиться того, чтобы помимо выявления диагноза ИИ объяснял врачу результат. Ожидается, что это повысить доверие к автоматизированному обследованию.

Исследование, о котором идёт речь, было проведено в Литве. Оно и неудивительно — по уровню депрессии эта несчастная страна является одним из мировых лидеров.

Полагаю, в итоге депрессию домашние роботы начнут выявлять даже без опросов — просто по поведению хозяина. Вроде бы как хорошая новость, но я ничего не могу с собой поделать — вспоминаю легенду про Чингисхана, который запретил людям плакать под страхом смерти. Вскоре выяснилось, что люди всё равно плачут — но выходят для этого за стены города, где запрет не действует. Узнав об этом, Чингисхан отменил запрет.

3. Британские учёные освоили магию, за которую их несколько веков назад сожгли бы на костре. Они утверждают, что научились быстро заживлять переломы костей с помощью человеческой крови (ссылка):

Команда из Ноттигемского университета разработала технологию для усиления естественного процесса регенерации после травм и переломов, пишет New Atlas. Ученым удалось использовать обычную кровь вместо искусственной и создать на ее основе имплант, стимулирующий факторы заживления.

Чтобы усилить свойства крови, в нее добавили различные пептиды. В результате напечатанный на 3D-принтере имплант обладал способностью привлекать факторы роста и клетки для регенерации ткани. Имплант протестировали на моделях мышей с поврежденной костью черепа. Через шесть недель лечение привело к восстановлению 62% участка костной ткани. Для сравнения коммерчески доступные заменители показали результат в 50%, а естественное срастание костей было на уровне 30%. <…>

В настоящее время они работают над созданием удобного устройства, которое можно будет использовать для быстрого и безопасного преобразования крови человека в имплант в рутинной клинической практике.