Мнение: Как не стать Аргентиной, денежная вуаль и слабый рубль на рынке жилья

1. Аргентина – богатая природными ресурсами страна, которая давно уже ни с кем не воевала. В начале 20-го века Аргентина была по уровню развитию экономики и богатству населения вполне сравнима с США, но после 1920 года что-то с аргентинской экономикой пошло сильно не так. По ВВП ППС на душу населения Аргентина теперь втрое ниже США, а крайне высокий уровень имущественного неравенства делает большинство аргентинцев бедняками на фоне американцев.

Спустя год после прихода к власти нынешнего экстравагантного президента Хавьера Милея бедность в Аргентине усилилась, а национальная валюта в очередной раз обесценилась более чем вдвое. Большая половина населения Аргентины официально признаётся бедной.

Это для Аргентины обычная история. Последние несколько десятилетий страна живёт от кризиса к кризису, не успевая толком восстановится между ними, национальная валюта почти ничего не стоит, а уровень коррупции в стране таков, что российским борцам с коррупцией в Аргентине было бы очень комфортно: там действительно есть, с чем бороться, президент проамериканский, а западную повестку продвигают из всех щелей. Картина жуткая, во многом напоминающая наши отечественные лихие девяностые.

В России, однако, 1990-е давно закончились, а в Аргентине продолжаются уже целый век.

Как страна, бывшая когда-то столь перспективной, дошла до такой жизни, подробно объясняет Алексей Антонов (ссылка):



Если кратко, то главных причин бесконечного аргентинского кризиса две: печатный станок и слишком частая смена власти (иногда демократическая, иногда в результате переворотов). Новые власти раздают перед выборами множество обещаний, для исполнения которых им приходится включать печатный станок, иначе они будут свергнуты своими же сторонниками. Печать песо ведёт к сильной инфляции. Как будто этого мало, после очередной смены власти проходит очередной передел собственности.

Высокая инфляция, политическая нестабильность и неуважение к частной собственности делают Аргентину неинтересной для долгосрочных инвестиций страной. Бизнес в таких условиях нормально работать не может, культура труда и мотивация у населения низкая (что неудивительно, так как всё, что люди зарабатывают, или обесценивается, или отбирается).

Наши западные недруги мечтают сделать из России подобие Аргентины. Для этого они пытаются заставить наши финансовые власти запустить печатный станок (через снижение ставки ЦБ) и ввести мобилизационную экономику. Иностранцы рассчитывают также установить у нас проамериканскую власть, но это уже потом, когда экономика полетит в тартарары, и можно будет выводить на улицы недовольные толпы.

От дружбы с США у России за последние десятилетия выработался определённый иммунитет. А вот почему нельзя включать печатный станок, почему нельзя раздавать дешёвые кредиты, почему мобилизационная экономика гибельна для России, и почему ЦБ вынуждены во время военных действий держать ставку высокой, людям до сих пор приходится объяснять…

2. Профессор экономики Александр Скоробогатов пишет (ссылка):

«Из-за высокой ставки предприятия не могут делать инвестиции и расширять производство», «производство требует денег» — в таком ключе сейчас отовсюду идет как проплаченная заинтересованными силами, так и вполне искренняя пропаганда против ЦБ и его жесткой политики.

Между тем, эти рассуждения систематически не дотягивают даже до того уровня, который был достигнут еще в девятнадцатом веке.

«Денежная вуаль» — это емкое выражение употреблял Джон Стюарт Милль с очень четким посылом, который крайне актуален для обсуждаемой здесь темы. Под покровом денежных отношений скрываются процессы реального производства и распределения, и только они и являются экономикой в собственном смысле. Деньги же суть средство организации людей.

О деньгах могут рассуждать в стиле — «для наших целей нужны рабочая сила, сырье, деньги и прочие ресурсы». И правда, на уровне отдельного предприятия/человека, и дом, и счет в банке — это ресурсы. Но на уровне всей экономики деньги суть элемент системы управления, то, что позволяет организовать использование ресурсов, но не сам ресурс.

Эта, казалось бы, простая вещь непонятна многим, которые полагают, что увеличение денег в экономике может каким-то волшебным образом увеличить реальное производство.

Это, правда, возможно, но в определенных условиях, когда не хватает как раз их организующей функции. В условиях неполной занятости люди могут сидеть без дела, т.е. реальные ресурсы не использоваться, по причине отсутствия спроса, который, в свою очередь, может быть недостаточен из-за нехватки денег в экономике. В этом случае узким место является организация, из-за недостатка которой недоиспользуются ресурсы, и дополнительные деньги эту проблему могут решить.

В условиях же полной занятости увеличить выпуск физически невозможно. Если в этом случае мы увеличим количество денег в экономике, они тоже будут играть организующую роль, но уже скорее отрицательную. Первым эффектом будет инфляция, потому что при невозможности увеличить выпуск производитель реагирует на возросший номинальный спрос только увеличением цен.

Другой эффект — тот, ради которого и лоббируют заливание экономики деньгами. Они дадут возможность для перетягивания одеяла на себя теми, кто первым получил к ним доступ. Увеличение денег не происходит равномерно в экономике. Кто-то их получает первым, и он решает свои проблемы — инвестирует, расширяется или часто гасит старые долги. Только весь этот прибыток на индивидуальном уровне получается за счет убытка у кого-то другого.

В самом деле. Допустим, мне нужен бульдозерист, но на объявление о работе никто не откликается. Доброе государство даёт мне дешёвый кредит, я увеличиваю предложение по вакансии в 1,5 раза и сманиваю бульдозериста у соседа. Мне плохо — теперь я в долгах. Соседу плохо — он лишился сотрудника. Бульдозеристу тоже не очень — цены в магазинах пришлось поднять, увеличение зарплаты скралось. Объем работ не вырос ни на один кубометр — нового-то бульдозериста дешёвый кредит не породил…

3. Эксперты на рынке недвижимости полагают, что у ослабления курса рубля есть позитивная сторона. Слабый рубль, по мнению некоторых, поможет быстрее вылечить яд льготной ипотеки (пример). Конечно, им по должности положено так говорить, но определённая логика тут есть.

Цены на жильё относятся к так называемым «липким»: продавцы легко поднимают цены, но крайне неохотно снижают, предпочитая в случае проблем с продажей не давать скидки, а ждать покупателя, который купит по старой цене. Инфляция рубля будет снижать цены психологически комфортно для продавцов. Просили за квартиру 7 млн рублей и получили за квартиру 7 млн рублей. А тот факт, что за прошедшие два года эти 7 млн рублей серьёзно так усохли, можно и проигнорировать.