 

Рупор кремлевской пропаганды: За демонстративный отказ от советского паспорта…

04.12.2024, 19:20, Разное
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Директива Прокурора Союза ССР и НКЮ СССР № 16/5807с/18/23с. О лицах, состоящих в польском гражданстве, привлеченных к уголовной ответственности за демонстративный отказ от получения советского паспорта. 16 апреля 1943 года

Архив ГАВО. Ф. Р-3174. Оп. 2. Д. 3. Л. 43

https://istmat.org/node/68967 – цинк

В общем, получил паспорт и гуляй после прекращения уголовного дела и завершения всех правовых процедур.
А если упорствуешь с польским паспортом и демонстративно отказываешься получать советский проживая в Советском Союзе, то добро пожаловать на встречу с сотрудниками НКВД.
Ужасные, ужасные репрессии…

Источник: Colonel Cassad


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