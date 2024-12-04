Автором ранних хитов Леди Гаги оказался Сергей Михалков

Тексты для первых хитов

поп-певицы Стефани Джерманотты, известной под псевдонимом Lady Gaga, написал известный советский поэт и детский писатель Сергей

Михалков, утверждает её бывший продюсер Гарри Вайнштейн в интервью авторитетному изданию The New York Post.

В частности, Вайнштейн назвал песни Poker Face и Bad Romance «переработанными версиями

стихотворений Михалкова, созданными в далёких 1950-х». Строчка «Mum-mum-mum-mah» из Paparazzi

не зря напоминает рефрен из детской считалки «Коза рогатая», а Just

Dance – и вовсе адаптация поэмы «Дядя Стёпа», заявил агент.

«Первоначально я сам перевёл несколько не самых удачных стихов Михалкова на английский, а затем решил обратиться к нему напрямую. Наше сотрудничество длилось в 2008-2009 годах, причём несколько хитов он написал уже специально для моей бывшей клиентки, – вспоминает продюсер. – Никаких денег он за это не брал – сказал, что неизвестно, кто кому ещё должен платить за такой примитив. Для него это было развлечением».

Поскольку сейчас Вайнштейн судится с певицей, он предложил включить этот эпизод в иск и потребовать выплатить авторские отчисления потомкам Михалкова. В крайнем случае, подчеркнул он, достаточно будет обращения от «друзей, знакомых, дальних родственников».

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