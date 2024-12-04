 

Автором ранних хитов Леди Гаги оказался Сергей Михалков

04.12.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Тексты для первых хитов
поп-певицы Стефани Джерманотты, известной под псевдонимом Lady Gaga, написал известный советский поэт и детский писатель Сергей
Михалков, утверждает её бывший продюсер Гарри Вайнштейн в интервью авторитетному изданию The New York Post.

В частности, Вайнштейн назвал песни Poker Face и Bad Romance «переработанными версиями
стихотворений Михалкова, созданными в далёких 1950-х». Строчка «Mum-mum-mum-mah» из Paparazzi
не зря напоминает рефрен из детской считалки «Коза рогатая», а Just
Dance – и вовсе адаптация поэмы «Дядя Стёпа», заявил агент.

«Первоначально я сам перевёл несколько не самых удачных стихов Михалкова на английский, а затем решил обратиться к нему напрямую. Наше сотрудничество длилось в 2008-2009 годах, причём несколько хитов он написал уже специально для моей бывшей клиентки, – вспоминает продюсер. – Никаких денег он за это не брал – сказал, что неизвестно, кто кому ещё должен платить за такой примитив. Для него это было развлечением».

Поскольку сейчас Вайнштейн судится с певицей, он предложил включить этот эпизод в иск и потребовать выплатить авторские отчисления потомкам Михалкова. В крайнем случае, подчеркнул он, достаточно будет обращения от «друзей, знакомых, дальних родственников».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / От бомберов до укороченных дубленок: тенденции курток зимы 2024/2025 и самые модные модели

04.12 / Светящиеся деревья смогут пассивно освещать тротуары и городские парки

04.12 / Новый год без мандаринов: Россельхознадзор сообщил об обнаружении нового вредителя – абхазской плодожорки

04.12 / Мнение: Два оправдателя нацизма

04.12 / «Калашников» приступил к выпуску гражданской версии дрона «Скат 350М»

04.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Еще один короткий экскурс в историю России

04.12 / Мнение: Разговор с попкой-дураком

04.12 / Косатки вновь начинают носить «шапочки» из мертвых лососей — как 40 лет назад

04.12 / «Хотим просто работать, а не это вот всё» – в Германии прошла крупнейшая акция протеста сантехников

04.12 / Мнение: Жильё за 6 тысяч рублей в месяц, или голь на выдумки хитра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика