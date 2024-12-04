От бомберов до укороченных дубленок: тенденции курток зимы 2024/2025 и самые модные модели

Куртки и пуховики — это одни из самых практичных и универсальных предметов зимнего гардероба. Они не только обеспечивают тепло и комфорт в холодное время года, но и не требуют особого ухода. В отличие от шуб и пальто, куртки и пуховики более практичны и удобны в носке. Широкий ассортимент моделей позволяет подобрать куртку или пуховик для любого случая этой зимой — от спортивных образов до официальных мероприятий.

Укороченный пуховик

Еще недавно ультракороткие пуховики были на пике моды, но они потеряли свою актуальность в связи с их непрактичностью. Отличной альтернативой может стать укороченный пуховик.

Однако его рекомендуется сочетать исключительно с брюками и джинсами с высокой талией, а под низ надевать термобелье, чтобы обеспечить комфорт и уют в холодные дни.

Неброские цвета

В этом сезоне дизайнеры предлагают абстрагироваться от ярких красок, броских принтов, отдав предпочтение однотонным пуховикам и курткам. Во-первых, пестрота уже неактуальна. А во-вторых, яркие расцветки нельзя отнести к практичным. Если же вам очень нравится одежда с принтом, стоит выбрать «гусиную лапку» или клетку.

Сдержанный леопард

Как уже сказано выше, к 2025 году станут немодными крупные принты, а также яркие узоры и росписи. А как же быть с одним из любимых трендов этого сезона — возвращением леопардового принта? Здесь стилисты предлагают обратиться к сдержанным тонам — серому, светло-коричневому, кремовому.

Укороченные дубленки

Дубленки — это классика, которая время от времени возвращается в нашу жизнь, чтобы сиять по-новому. Этот стильный укороченный дизайн, дополненный меховыми элементами, выглядит современно, необычно и неподвластно времени.

Парки и бомберы

Каждый сезон, когда наступают холода, в нашем гардеробе появляется множество курток, пуховиков, пальто. Но среди всего объема предложений в 2025 году особое место занимают парки и бомберы.

В обоих случаях предлагаются укороченные, но объемные варианты, сочетающие в себе стиль спортивных курток с роскошным дизайном. Серый цвет (один из любимых в этом сезоне) хорошо сочетается как с контрастным джемпером, например, с желтым, так и с клетчатой рубашкой в тон.

Суперактуальная клетка

Этот комплект одежды отражает один из самых модных трендов этого сезона: принт в клетку. В сочетании с оттенками синего и зеленого он открывает широкие возможности для экспериментов с деталями. С джинсами и туфлями на плоской подошве оливково-зеленого цвета (еще один из любимых цветов на данный момент) можно создать очень стильный запоминающийся образ.

Стеганая куртка-бомбер

Сейчас стеганые куртки переживают свои лучшие времена. Они возвращаются в формате бомбера, но при этом отличаются элегантностью. Одним из излюбленных цветов для таких моделей становится черный.