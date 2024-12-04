 

Светящиеся деревья смогут пассивно освещать тротуары и городские парки

04.12.2024, 16:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Специалисты из швейцарской компании Empa разработали технологию создания светящихся деревьев. Их цель – обеспечить города пассивным источником света, который работает без затрат энергии. Многого не гарантируют, но можно будет прогуливаться по паркам и дорожкам без использования дополнительного освещения.

Принцип действия таких светильников основан на естественной способности некоторых видов грибков к люминесценции. Минус в том, что происходит это в процессе поглощения древесной массы, поэтому каждый такой источник света является одноразовым и ограниченным по времени работы. Задачей ученых было подобрать такие виды дерева и грибка, которые обеспечили бы максимальную продолжительность свечения.

Ими стали Desarmillaria tabescens и бальзовое дерево, комбинация которых обеспечивает свечение в течение 10 дней. Данный грибок разрушает лигнин в структуре древесины, но сохраняет ее целостность, что дает возможность создавать источники света там, где это требуется. Однако предварительно требуется порядка трех месяцев выдерживать древесину и грибок в очень влажной среде, а потом обеспечить стабильный приток кислорода, иначе реакция свечения не запустится.

Очевидно, что экономически это не самый выгодный вариант. Однако данное исследование служит основой для создания более эффективных видов биолюминесцентной древесины. В идеале – живой, которая не уничтожается грибком, а работает в симбиозе с ним, сохраняя способность разрастаться и увеличивать свою биомассу.Источник &#8212 Empa


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Новый год без мандаринов: Россельхознадзор сообщил об обнаружении нового вредителя – абхазской плодожорки

04.12 / Мнение: Два оправдателя нацизма

04.12 / «Калашников» приступил к выпуску гражданской версии дрона «Скат 350М»

04.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Еще один короткий экскурс в историю России

04.12 / Мнение: Разговор с попкой-дураком

04.12 / Косатки вновь начинают носить «шапочки» из мертвых лососей — как 40 лет назад

04.12 / «Хотим просто работать, а не это вот всё» – в Германии прошла крупнейшая акция протеста сантехников

04.12 / Мнение: Жильё за 6 тысяч рублей в месяц, или голь на выдумки хитра

04.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Кей-поп переворот

04.12 / Мачеха дочери Волочковой публично пнула балерину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика