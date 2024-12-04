Светящиеся деревья смогут пассивно освещать тротуары и городские парки

Специалисты из швейцарской компании Empa разработали технологию создания светящихся деревьев. Их цель – обеспечить города пассивным источником света, который работает без затрат энергии. Многого не гарантируют, но можно будет прогуливаться по паркам и дорожкам без использования дополнительного освещения.

Принцип действия таких светильников основан на естественной способности некоторых видов грибков к люминесценции. Минус в том, что происходит это в процессе поглощения древесной массы, поэтому каждый такой источник света является одноразовым и ограниченным по времени работы. Задачей ученых было подобрать такие виды дерева и грибка, которые обеспечили бы максимальную продолжительность свечения.

Ими стали Desarmillaria tabescens и бальзовое дерево, комбинация которых обеспечивает свечение в течение 10 дней. Данный грибок разрушает лигнин в структуре древесины, но сохраняет ее целостность, что дает возможность создавать источники света там, где это требуется. Однако предварительно требуется порядка трех месяцев выдерживать древесину и грибок в очень влажной среде, а потом обеспечить стабильный приток кислорода, иначе реакция свечения не запустится.

Очевидно, что экономически это не самый выгодный вариант. Однако данное исследование служит основой для создания более эффективных видов биолюминесцентной древесины. В идеале – живой, которая не уничтожается грибком, а работает в симбиозе с ним, сохраняя способность разрастаться и увеличивать свою биомассу.Источник — Empa