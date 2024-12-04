 

Новый год без мандаринов: Россельхознадзор сообщил об обнаружении нового вредителя – абхазской плодожорки

04.12.2024, 15:33, Разное
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Специалисты Россельхознадзора выявили новый вид сельскохозяйственного вредителя – абхазскую плодожорку, которая обнаружена в абсолютно всех поступивших на российский рынок мандаринах и хурме.

Насекомое визуально незаметно и не оставляет следов на фруктах, но содержит опасное токсичное вещество.

– Происхождение абхазской плодожорки не установлено, может быть она и не абхазская, но именно в мандаринах из этой страны было обнаружено насекомое, – комментирует инцидент глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. – Заверяю вас: произошедшее никак не связано с решениями парламента Абхазии, мы исключительно заботимся о здоровье наших сограждан.

Торговым сетям и индивидуальным предпринимателям предписано в течение пяти рабочих дней изъять абхазские фрукты с прилавков, в ином случае против реализаторов будут возбуждены уголовные дела. До 1 января 2025 года на рынке не смогут заместить выпавшие объёмы цитрусовых, поэтому россияне останутся на Новый год без мандаринов – их рекомендуют заменить другими плодами: маракуей, питайей и мангустином.

В Россельхознадзоре добавили, что у абхазских парламентариев ещё есть время «для принятия экстренных фитосанитарных мер по борьбе с опасным вредителем». После принятия соответствующих нормативно-правовых актов поставки мандаринов в Россию могут возобновить.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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