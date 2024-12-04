 

Мнение: Два оправдателя нацизма

04.12.2024, 15:30, Разное
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Почему мировая наука никогда не признает Виктора Суворова и резунистов

Что касается отношения западного мейнстрима к Суворову (и его верному оруженосцу историку Солонину), то правильно говорят, что тамошние историки “не приветствуют” интерес к его идеям, поскольку видят в них опасность “реабилитации нацизма”: ведь если принять, что Сталин (что совершенно очевидно) сам готовился напасть на Германию, сосредоточив громадный ударный кулак у границы с Гитлером – то тогда что ж получается?? Получится, что Гитлер был прав, когда в качестве оправдания вторжения 22 июня 1941 года сразу заявлял, что он лишь нанес свой УПРЕЖДАЮЩИЙ удар, а вовсе не “напал на мирно спящий (под кепкой) Советский Союз”?? Это что ж, он всего лишь опередил советскую агрессию буквально на несколько недель?? Признание ТАКОГО нанесет вред антифашистской пропаганде во всем мире, способствует подъему фашистских движений и активистов, возможно, даже улучшит репутацию гитлеризма и его бешеных последователей, которые предстанут людьми, которые “всего лишь защищались!”

Поэтому мировой истеблишмент исторической науки в мире призван “дать укорот” ревизионистам, к каковым и причисляют Резуна и Солонина. Это чисто политическое решение в духе “культуры отмены”, никак не связанное с тем, насколько достоверна их концепция. Их гнобят ИМЕННО ПОТОМУ, что они говорят об очевидном, а ФАКТАХ.

“Резунисты” “ошибаются” точно так же, как в 2020 году некоторые чересчур умные ученые-биологи говорили о бессмысленности масок и карантинов. “Не понимали сути “политического момента”, панимаешь. “Несвоевременные мысли”.

Для спокойствия обывателей в мире НАДО, чтобы кровавый режим Совка был слабеньким невинным ягненочком, в котором не то что всё население плетями и расстрелами заставляли 24/7 клепать без устали горы оружия (одних танков совки к 1941 году наделали больше, чем было у всех армий Европы, вместе взятых), а наоборот – бесконечно мирные совки только и делали, что невинно пахали, сеяли и мечтали о покорении… вовсе не всех соседей во имя Коммунизма, а КОСМОСА.

Резун еще как-то пригрелся под крылом Ми-6, а бедный Солонин, похоже, так и обречен Вечным Жидом болтаться по миру, не признаваемый ни “дорогими соотечественниками”, ни титулованными историками из западных университетов с заслугами и грантами.

Источник: Размышления вольного социолога


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