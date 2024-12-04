«Калашников» приступил к выпуску гражданской версии дрона «Скат 350М»

Концерн «Калашников» произвел отгрузка первой партии гражданского варианта беспилотников модели «Скат 350М», относящихся к самолетному типу, заказчику в лице ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания).

Беспилотную авиационную систему «Скат 350М» уже внесли в реестр товаров, производящихся на территории России, что дает возможность «Калашникову» выставлять ее на государственные торги, а также поставлять заказчикам в рамках исполнения госзаказов.

«Мирная» версия «Скат 350М» способна заниматься оперативным мониторингом и качественной аэрофотосъемкой в любых точках страны с широким диапазоном рабочих температур. Ему не страшны сильный ветер и высокая облачность.

Кроме того, дрон можно широко использовать в сельском, а также лесном хозяйстве, природоохранных организациях, нефтегазовой промышленности, а также для оперативного решения поисковых и спасательных задач.Источник — Калашников