 

«Калашников» приступил к выпуску гражданской версии дрона «Скат 350М»

04.12.2024, 15:15, Разное
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Концерн «Калашников» произвел отгрузка первой партии гражданского варианта беспилотников модели «Скат 350М», относящихся к самолетному типу, заказчику в лице ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания).

Беспилотную авиационную систему «Скат 350М» уже внесли в реестр товаров, производящихся на территории России, что дает возможность «Калашникову» выставлять ее на государственные торги, а также поставлять заказчикам в рамках исполнения госзаказов.

«Мирная» версия «Скат 350М» способна заниматься оперативным мониторингом и качественной аэрофотосъемкой в любых точках страны с широким диапазоном рабочих температур. Ему не страшны сильный ветер и высокая облачность.

Кроме того, дрон можно широко использовать в сельском, а также лесном хозяйстве, природоохранных организациях, нефтегазовой промышленности, а также для оперативного решения поисковых и спасательных задач.Источник &#8212 Калашников


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