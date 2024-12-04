 

Рупор кремлевской пропаганды: Еще один короткий экскурс в историю России

04.12.2024, 14:20, Разное
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Такер Карлсон снова приехал в Россию и на этот раз взял интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Ждем новых коротких экскурсов в историю России.
Обещает скоро выложить. Поджигание пятых точек гарантировано.
Наверняка, Карлсон приехал не только для интервью и что-то передаст от агента Дональда.

PS. Также Карлсон заявил, что хотел взять в Киеве интервью у Зеленского, но тому запретило давать интервью посольство США на Украине.
Все что надо знать про "независимость" Украины.

PS2. Песков вчера сообщил, что предпосылок для переговоров с Украиной на текущий момент нет.

Источник: Colonel Cassad


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