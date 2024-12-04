Мнение: Разговор с попкой-дураком

Пишут, что американец Карлсон после Путина поехал и взял интервью… у Лаврова. У так называемого “министра иностранных дел” в РФ. Не оставляет мучительное раздумье – ЗАЧЕМ?? Что за дурацкая идея – о чем-то разговаривать с Лавровым?? У РФ ведь нет дипломатии, РФ не с кем “договариваться”, а сам министр индел в России – всегда не более чем петрушка на побегушках у российских мордоворотов, которые привыкли только вести разговоры по-пацански, с помощью терок по понятиям, и несогласных не переубеждать, а попросту мочить. В связи с этим – что такого интересного может рассказать Лавров? Как он подслушал, о чем перетирали истинные хозяева России в минуты отдыха? Интересно, как любые сплетни.

В России традиционно отсутствуют две вещи – право и дипломатия. Соответственно, две профессии всегда зияют отсутствием – юристы и дипломаты. Таких здесь нет и быть не может. Поэтому ожидать можно разве что каких-нибудь приколов – типа, Лавров прочел Карлсону продолжение лекции Путина по истории России. Возможно, что-нибудь про времена Петра Первого и построение Санкт-Петербурга на болотах. Это хотя бы познавательно.