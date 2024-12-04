 

Мнение: Разговор с попкой-дураком

04.12.2024, 13:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пишут, что американец Карлсон после Путина поехал и взял интервью… у Лаврова. У так называемого “министра иностранных дел” в РФ. Не оставляет мучительное раздумье – ЗАЧЕМ?? Что за дурацкая идея – о чем-то разговаривать с Лавровым?? У РФ ведь нет дипломатии, РФ не с кем “договариваться”, а сам министр индел в России – всегда не более чем петрушка на побегушках у российских мордоворотов, которые привыкли только вести разговоры по-пацански, с помощью терок по понятиям, и несогласных не переубеждать, а попросту мочить. В связи с этим – что такого интересного может рассказать Лавров? Как он подслушал, о чем перетирали истинные хозяева России в минуты отдыха? Интересно, как любые сплетни.

В России традиционно отсутствуют две вещи – право и дипломатия. Соответственно, две профессии всегда зияют отсутствием – юристы и дипломаты. Таких здесь нет и быть не может. Поэтому ожидать можно разве что каких-нибудь приколов – типа, Лавров прочел Карлсону продолжение лекции Путина по истории России. Возможно, что-нибудь про времена Петра Первого и построение Санкт-Петербурга на болотах. Это хотя бы познавательно.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Еще один короткий экскурс в историю России

04.12 / Косатки вновь начинают носить «шапочки» из мертвых лососей — как 40 лет назад

04.12 / «Хотим просто работать, а не это вот всё» – в Германии прошла крупнейшая акция протеста сантехников

04.12 / Мнение: Жильё за 6 тысяч рублей в месяц, или голь на выдумки хитра

04.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Кей-поп переворот

04.12 / Мачеха дочери Волочковой публично пнула балерину

04.12 / В архиве найден указ Сталина о создании в составе РСФСР Прибалтийской области со столицей в Калининграде

04.12 / Итальянцы будут в шоке от этой простой и вкусной пиццы на сковороде

04.12 / Нетаньяху посетит Монголию с государственным визитом

04.12 / Никас Сафронов назвал размер своей пенсии: Не разгуляешься

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика