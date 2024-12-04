«Хотим просто работать, а не это вот всё» – в Германии прошла крупнейшая акция протеста сантехников

В 12 городах Германии прошли акции протеста сантехников, организованные профсоюзами. Демонстранты требуют уважать их специальность, а не воспринимать их только как объект домогательств со стороны домохозяек.

По словам 42-летнего сантехника из Франфурта-на-Майне Оливера Кёлера, за ноябрь у него было 52 вызова, но из них только 16 касались реальных сантехнических проблем, и ещё в 9 случаях пришлось совмещать обязанности.

– Нас вызывают не как профессионалов – чинить краны и пробивать засоры – а преимущественно для сексуальных утех, – говорит он. – Мы хотим просто работать по специальности, а не заниматься вот этим всем. У меня два профильных образования и десятки дипломов с выставок и чемпионатов профмастерства, но это никого не волнует.

Полиция, понимая масштаб проблемы, прониклась сочувствием к протестующим и помогла им провести акции, а в некоторых случаях полицейские даже присоединялись к шествиям – по словам стражей порядка, они тоже часто тратят время на ложные вызовы и при этом подвергаются домогательствам.

—