 

«Хотим просто работать, а не это вот всё» – в Германии прошла крупнейшая акция протеста сантехников

04.12.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В 12 городах Германии прошли акции протеста сантехников, организованные профсоюзами. Демонстранты требуют уважать их специальность, а не воспринимать их только как объект домогательств со стороны домохозяек.

По словам 42-летнего сантехника из Франфурта-на-Майне Оливера Кёлера, за ноябрь у него было 52 вызова, но из них только 16 касались реальных сантехнических проблем, и ещё в 9 случаях пришлось совмещать обязанности.

– Нас вызывают не как профессионалов – чинить краны и пробивать засоры – а преимущественно для сексуальных утех, – говорит он. – Мы хотим просто работать по специальности, а не заниматься вот этим всем. У меня два профильных образования и десятки дипломов с выставок и чемпионатов профмастерства, но это никого не волнует.

Полиция, понимая масштаб проблемы, прониклась сочувствием к протестующим и помогла им провести акции, а в некоторых случаях полицейские даже присоединялись к шествиям – по словам стражей порядка, они тоже часто тратят время на ложные вызовы и при этом подвергаются домогательствам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Еще один короткий экскурс в историю России

04.12 / Мнение: Разговор с попкой-дураком

04.12 / Косатки вновь начинают носить «шапочки» из мертвых лососей — как 40 лет назад

04.12 / Мнение: Жильё за 6 тысяч рублей в месяц, или голь на выдумки хитра

04.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Кей-поп переворот

04.12 / Мачеха дочери Волочковой публично пнула балерину

04.12 / В архиве найден указ Сталина о создании в составе РСФСР Прибалтийской области со столицей в Калининграде

04.12 / Итальянцы будут в шоке от этой простой и вкусной пиццы на сковороде

04.12 / Нетаньяху посетит Монголию с государственным визитом

04.12 / Никас Сафронов назвал размер своей пенсии: Не разгуляешься

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика