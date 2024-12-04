Мнение: Жильё за 6 тысяч рублей в месяц, или голь на выдумки хитра

Видеоигры учат нас, что в жизни всегда есть место русской смекалке. К примеру, аренда квартиры в Петербурге стоит существенных денег — на старте, пока хорошей зарплаты ещё нет, отдавать много денег за аренду больно и обидно.

Однако если отсортировать доступные варианты по цене, от дешёвых к дорогим, в начале списка перечне проявится почти социальное жильё. Вот, к примеру три варианта (ссылка):

Вариант 1. Студия на 26 квадратов, улица Шувалова, Мурино. 6 тысяч рублей в месяц. Никакой мебели внутри квартиры нет, однако ремонт есть, то есть бетонная пыль с голых стен в лёгкие лететь не будет. Забираем на Авито бесплатный матрас, тащим в свежеснятое гнездо, и можно жить. Улица Шувалова довольно длинная — в зависимости от того, где расположен дом, получится 15-30 минут пешком до метро, однако это будут приятные 15-30 минут. Идти к метро надо будет не вдоль глухих заборов, а по комфортным, широким, обжитым проспектам с магазинами на первых этажах. Собственно, в один из этих магазинов можно даже устроиться работать — будет вообще сказка. Проснулся, умылся, спустился на лифте, и ты на работе. Плохо, что ли? Хорошо!

Если вы читали репортажи иноагента с импозантной причёской и думаете, будто Мурино — это филиал ада в Ленинградской области, то спешу разочаровать: и Мурино, и Парнас являются вполне цивилизованными местами. Не по всей их площади на 100%, но конкретно улица Шувалова — да. Я прикрепил к посту случайное фото с панорам Яндекса (ссылка). Согласитесь, на трущобы непохоже.

Вариант 2. Студия в 20 минутах от метро, тоже в Мурино, на втором этаже деревянного дома. Внутри есть санузел с душевой, есть даже кровать, но стирать и готовить там негде. Просят уже 9 тысяч рублей в месяц. Мне кажется, значительно хуже, чем первый вариант, но в целом тоже приемлемо.

Вариант 3. Наконец, за 10 тысяч можно снять дом-бытовку на базе морского контейнера в Лупполово. Полагаю, этот вариант подойдёт для автомобилиста, причём со странностями, так как главным преимуществом дома является его относительная удалённость от цивилизации. Под странностями я имею в виду, например, небольшую стаю собак, с которой хозяина неохотно пускают в другие квартиры. Владелец дома-контейнера против домашних животных не возражает.

Я знаю, что вы сейчас напишете. Заранее согласен — лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Гораздо приятнее не арендовать маленькую клетушку на окраине, а жить в собственной большой квартире в хорошо обустроенном спальном районе. Однако тем и хорош капитализм: даже если у вас в силу жизненных обстоятельств закончились деньги, вы всё равно сможете найти умеренно комфортные варианты на свой тонкий кошелёк.

Ну и раз уж мы начали говорить про разное необычное жильё, вот ещё два забавных проекта. В первом ребята взяли старый зерновой элеватор в виде кирпичной башни и организовали себе бар (ссылка):

Выглядит очень круто, но идея глупая. В бар ходят, чтобы пить, а пьяные переломают себе в итоге все ноги, падая с винтовых лестниц. В этой башне надо было делать что-то вроде пионерского штаба, для тусовки трезвых и ловких подростков.

Второй проект — лесные гнёзда в Норвегии (ссылка):

И это уже гораздо лучше. У норвежца был бесполезный лес на на склоне, он понатыкал туда скворечников-человечников и получил отличную турбазу. Мне кажется, что у нас, в окрестностях Петербурга, нечто подобное тоже бы понравилось бы туристам. При выборе где заночевать — в традиционной бытовке или вот в такой стеклянной кабине, я бы выбрал кабину однозначно: и даже, пожалуй, доплатил бы за хороший вид.