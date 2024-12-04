Рупор кремлевской пропаганды: Кей-поп переворот

1. Президент Южной Кореи начинает военный переворот из-за "угрозы коммунизма".

2. Переворот не получается, военное положение отзывают, военные не могут блокировать парламент, парламент отменяет военное положение. Военные расходятся.

3. Коммунистическая угроза победила! Завтра всем учить труды Ким Ир Сена.

Более нелепой попытки военного переворота давно видеть не доводилось.

Даже боливийских фашистов переплюнули.

PS. Обратите внимание, в Северной Корее никаких военных переворотов не бывает. Там торжествует законность и народная демократия. А не вот это вот все…

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