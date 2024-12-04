Мачеха дочери Волочковой публично пнула балерину

Дочь Анастасии Волочковой, 19-летняя Ариадна, недавно переехала от своего отца Игоря Вдовина и теперь живет со своим молодым человеком. Девушка начинает самостоятельную жизнь. Между тем, ее мать считает, что причиной переезда стал дискомфорт, который Ариадна начала испытывать после рождения у Игоря двух сыновей от нынешней жены Елены Николаевой.

Волочкова неоднократно упоминала о сложном характере отношений с дочерью, которая в возрасте 13 лет покинула дом матери и переселилась жить к своему отцу. Долгое время девушка проживала в самом центре Москвы, постепенно восстанавливая контакт с матерью. Однако сейчас она решила покинуть и отцовский дом.

Журналисты решили узнать мнение жены Игоря Вдовина на этот счет. Елена Николаева откровенно рассказала о ситуации в семье, подтвердив, что Ариадна действительно проживает отдельно со своим партнером. По словам мачехи девушки, она никогда не жаловалась на то, что стала лишней. Просто в настоящее время Ариадна влюбилась и приняла решение поселиться со своим избранником под одной крышей. Эта мысль пришла в голову девушки давно, но отец не позволял несовершеннолетний на тот момент дочери такие фривольности.

К папе и его семье Ариадна периодически приезжает и прекрасно ладит с младшими братьями – Александром, который родился в 2021 году, и Романом, появившимся на свет в мае 2024 года.

Относительно комментариев Волочковой, Елена публично пнула балерину, заявив, что лично не знакома с ней и не может контролировать ее высказывания. Она всегда считала, что балерины – утонченные личности, а Анастасия, по мнению Николаевой, ведет себя вульгарно.

Напомним, Анастасия Волочкова не была официально замужем за Игорем Вдовиным, однако, несмотря на это, подарила ему дочь Ариадну. Елена Николаева стала третьей официальной женой Вдовина. Всего у бывшего Волочковой шестеро детей: трое из них от первого брака.