 

Нетаньяху посетит Монголию с государственным визитом

04.12.2024, 9:33, Разное
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал официальный визит в Монголию 6 декабря. Это будет первый визит израильского политика такого уровня в эту страну.

Глава правительства обсудит с монгольскими властями взаимовыгодное сотрудничество – речь идёт об исторической сделке, которая откроет верблюжьему пуху путь на Ближний Восток. В свою очередь Израиль «тоже предложит монгольской стороне какие-нибудь товары и услуги», говорится в коммюнике.

Во время визита в Улан-Батор Нетаньяху встретится с еврейской диаспорой Монголии – оба её представителя пообещали присутствовать. После этого высокопоставленному гостю покажут колесо обозрения в национальном парке культуры и отдыха Улан-Батора. Наконец, в конце визита Нетаньяху посетит зону дьюти-фри аэропорта, где недавно с помпой открыли первый в стране траволатор.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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