Никас Сафронов назвал размер своей пенсии: Не разгуляешься

Художник Никас Сафронов рассказал журналистам, что не знает точную сумму своей пенсии, поскольку привык постоянно работать. Он зарабатывает творческими проектами и без этого не смог бы нормально существовать. Сафронов часто выступает в роли эксперта на ТВ-шоу, читает лекции и устраивает мастер-классы на частных площадках. Его гонорары достойны, порой, по словам художника, могут достигать миллиона.

Часть из полученных средств Никас тратит на благотворительность. Разумеется, помочь всем он не в силах, но, как говорится: “С миру по нитке – голому рубаха”. Сафронов назвал размер своей пенсии, правда, в точности суммы он не уверен: “что-то в районе 20 тысяч рублей”. На средства, полученные от государства, особо “не разгуляешься”, все они уходят на оплату аренды мастерской художника.

Никас добавил, что в творческой среде все стараются работать, потому что размеры пенсии не позволяют жить достойно. Сафронов недавно встретил российского актера Сергея Шакурова, который летел на съемки. Он тоже в свои 82 года продолжает трудиться.

Напомним, Никас Сафронову 68 лет. Широкую популярность он получил в 1990-х годах, создавая серии портретов для российских политиков и других известных личностей. В 2005 году Никас создал автопортрет, на котором изобразил себя в образе капитана Блада.