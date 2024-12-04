Мнение «аналитика»: Об исчезновении целой армии… Под Курском открылся портал в ад?

Это были действительно элитные воинские подразделения, без кавычек. Не мальчишки, едва прошедшие курс молодого бойца. И не возрастные мужики, привлечённые правдами и неправдами на контракт, с трудом освоившие базовые навыки на одном из военных полигонов. Это были крепкие телом и духом спецназовцы — обученные, натренированные, мотивированные.

И вот… их нет. Пропали. Сгинули бесследно.

Где-то в Курской области…

На CNN вышел очередной репортаж от украинской стороны о событиях под Курском, где #Россия планомерно освобождает территории, захваченные ВСУ в ходе августовского налёта. Даже по данным Киева, на сегодняшний день под его контролем остаётся лишь около половины ранее хапнутого. А удержание оставшихся клочков даётся Украине всё более дорогой ценой.

Американское издание бесстрастно описывает жалобы украинских солдат 225-го отдельного штурмового батальона, который в августе одним из первых вторгся в Курскую область. Изматывающие боестолкновения, бессонные сутки, мощные российские удары по опорным пунктам ВСУ подрывают моральный дух даже у самых стойких. И они уже страшно злятся на американских и европейских спонсоров, обвиняя их в своих бедах.

«Нас убивают, а вы всё ещё пытаетесь играть в игры, защищать свои интересы, — эмоционально говорит журналисту некий Александр, командир подразделения 225 ОШБ. — Вы могли бы закончить эту войну за два дня. Кто поверит словам #США или Англии, когда они сс***тся перед Россией? Извините за мой английский».

Александр также жалуется, что у атакующих российских подразделений неограниченные силы, тогда как его подчинённые измотаны и надломлены, а некоторые из них контужены. При этом, по его словам, на позиции ВСУ наступают хорошо подготовленные десантники из 76-й бригады ВС РФ. Но ни сам Александр, ни его солдаты не видели до сих пор ни одного северокорейского военного из тех 12 тыс., что якобы уже воюют на стороне России под Курском. Хотя Пентагон официально подтвердил, что части КНА вступили в бои на Курщине, а украинский президент Владимир Зеленский даже заявил, что среди них «были потери».

Но никаких доказательств или хотя бы заслуживающих доверия свидетельств присутствия спецназа Северной Кореи в Курской области до сих пор не появилось. Да и сама тема постепенно сошла на нет после того, как под предлогом «эскалации» Вашингтон и Лондон разрешили Киеву удары дальнобойными ракетами вглубь России.

Так куда же «пропала» целая северокорейская #армия?

А может, её солдат и не было на Курщине вовсе?

И Вашингтон, Сеул и Киев дружно врали?

Но… как можно-с?

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