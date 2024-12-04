Знакомые сосиски в новом исполнении: рецепт для ленивых хозяек

Сосиски в тесте с карамелью и беконом

Ингредиенты:

Сосиски – 6 шт.

Тонкий лаваш – 1 упаковка

Бекон – 6 полосок

Сахар – 2 ст.л.

Вода – 1 ст.л.

Растительное масло – для жарки

Приготовление:

Подготовка теста: Разверните тонкий лаваш и нарежьте его полосками шириной около 5 см. Каждую полоску разрежьте на две части длиной примерно 25 см.

Заворачивание сосисок: Возьмите одну полоску лаваша и оберните ее вокруг сосиски, начиная с одного конца и двигаясь спиралью к другому концу. Повторите процедуру с каждой сосиской.

Обертывание беконом: Оберните каждую сосиску в тесте полоской бекона. Убедитесь, что бекон плотно прилегает к сосиске.

Приготовление карамели: В маленькой кастрюле смешайте сахар и воду. Поставьте на средний огонь и нагревайте, пока сахар не растворится и не превратится в карамель. Следите, чтобы карамель не подгорала.

Жарка: Нагрейте растительное масло в сковороде. Обжарьте сосиски в тесте и беконе до золотистой корочки, переворачивая их, чтобы они прожаривались равномерно.

Поливка карамелью: Как только сосиски готовы, полейте их горячей карамелью.

Подача: Подавайте горячими, можно добавить свежий зеленый лук или другую зелень для украшения.

Эти необычные сосиски обязательно произведут впечатление своим вкусом и внешним видом!