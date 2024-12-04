Знакомые сосиски в новом исполнении: рецепт для ленивых хозяек

Подготовка теста: Разверните тонкий лаваш и нарежьте его полосками шириной около 5 см. Каждую полоску разрежьте на две части длиной примерно 25 см.
Заворачивание сосисок: Возьмите одну полоску лаваша и оберните ее вокруг сосиски, начиная с одного конца и двигаясь спиралью к другому концу. Повторите процедуру с каждой сосиской.
Обертывание беконом: Оберните каждую сосиску в тесте полоской бекона. Убедитесь, что бекон плотно прилегает к сосиске.
Приготовление карамели: В маленькой кастрюле смешайте сахар и воду. Поставьте на средний огонь и нагревайте, пока сахар не растворится и не превратится в карамель. Следите, чтобы карамель не подгорала.
Жарка: Нагрейте растительное масло в сковороде. Обжарьте сосиски в тесте и беконе до золотистой корочки, переворачивая их, чтобы они прожаривались равномерно.
Поливка карамелью: Как только сосиски готовы, полейте их горячей карамелью.
Подача: Подавайте горячими, можно добавить свежий зеленый лук или другую зелень для украшения.
Эти необычные сосиски обязательно произведут впечатление своим вкусом и внешним видом!