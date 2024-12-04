 

Мнение: Конченые

04.12.2024, 3:55, Разное
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Занятно, что для РФ-“политтехнологов” одновременно случилось аж две неприятности рядом – и в Абхазии, и в Грузии. Две экс-советских республики, обе – практически под контролем России: Абхазию просто целиком “взяли на буксир”, в Грузию внедрили “своего человечка”, бывшего главу банка “Российский кредит” г-на Иванишвили, судя по всему, гебиста. И обе пристегнутые к России наручниками республики взбунтовались. Как так? Кто позволил?!

Видимо, объяснение парадокса традиционное: “ОНИ НИЧЕГО НЕ УМЕЮТ”. То есть отечественные “политтехнологи” в плане профессионализма – такие же, как отечественные авиаконструкторы, производственники и инженеры. “Что они ни делают – не идут дела”. Вроде бы что абхазы, что грузины были полностью подконтрольны и каждое их действие и даже их помыслы были под микроскопом родной ФСБ, под прицелом родного спецназа, они там и пикнуть не могли… Но по факту взяли да выскочили на площади свои перед парламентами – да и устроили бузу. Под отчетливыми антироссийскими лозунгами.

Отчетливая импотенция не только в том, что обычно делают руками, но и в том, что делается головой. Головой получается еще хуже. Сколько сотен миллионов долларов уже вбухано – за столько лет – в качестве “подарков” от российского бюджета двум бедовым республикам. Казалось бы, после этого русских там и там должны на руках носить. Нифига. Выходит, что спят и видят, как бы от таких “друзей”… за шкирку и в музей, по анекдоту.

Имидж, испорчен имидж России. На всем постсоветском пространстве слово “Россия” ассоциируется с тоской и безнадегой, в лучшем случае – с застоем и потерей всяких перспектив. Не хотят. А спорить с этим у нас не умеют, привыкли, что в таких случаях “компетентные специалисты” просто загнут смутьянам ласты и потащат в кутузку – как в самой России привыкли. Никак иначе “переубеждать” у нас не умеют. И, в частности, поэтому нам там не уважают.

Источник: Размышления вольного социолога


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