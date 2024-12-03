Мнение: Камеры в вузах

Мать студента пишет мне, что ей не хватает в вузе видеокамер. За образование у нас платит или государство, или сам студент — в конечном итоге деньги в любом случае исходят от родителей студентов. Следовательно, общественность имеет полное право контролировать происходящее внутри университетских стен. И так как у нас на календаре 2024 год, довольно легко организовать в вузах ковровую съёмку вообще всех лекций, семинаров и экзаменов.

Плюсов сразу несколько. Во-первых, можно будет сравнивать преподавателей в разных вузах, отбирая среди них звёзд. Звёзд можно будет приглашать потом в профессиональные студии, чтобы выпускать с их участием качественные видеолекции для всей России. Это станет заодно и большим подспорьем для отечественных аналогов Ютуба, которые пока что страдают от дефицита хорошего контента.

Во-вторых, улучшится качество преподавания. Некоторые преподаватели откровенно плохи, и на видео многие огрехи сразу станут явными.

В-третьих, станет меньше коррупции на экзаменах и зачётах — когда, например, неуча вытягивают на хорошую оценку, так как он вступил с преподавателем в неформальные отношения. «Валить» студентов под прицелом видеокамеры тоже будет сложнее.

Наконец, заболевший студент сможет посмотреть запись пропущенной лекции прямо из больничной палаты, с планшета. Ответственный же студент просмотрит сразу две-три лекции по сложной для него теме, причём из разных вузов, чтобы ему объяснили непонятное место с разных сторон.

Выше были мысли читательницы — я просто пересказал их своими словами. От себя же я добавлю ещё три соображения.

Первое. Лично мне во время учёбы очень не хватало регулировки скорости лектора. Некоторые места лекций я бы предпочёл смотреть на двойной скорости, тогда как в других местах я бы ставил паузу, чтобы поразмышлять.

Второе. Не знаю, как дела обстоят в 2024 году, но ещё недавно наша система высшего образования кишела иноагентами: некоторые преподаватели вкладывали в головы воспитанникам деструктивные идеи. Более того, во многих вузах лучших студентов наглейшим образом «хантили» — брали в оборот с первого-второго курса, промывали мозги и чуть ли не за руку вели к эмиграции на Запад. Некоторые заблудшие преподаватели занимались вредительством на волонтёрских началах, по велению души, тогда как другие — самые опасные — получали за сманивание студентов существенные деньги из-за рубежа. Видеокамеры помогут с этими неприятными явлениями бороться.

Третье. Поставить по камере в каждой аудитории — дело нехитрое. Сделать качественный и разборчивый звук — гораздо сложнее. Организовать удобную систему автоматической подгрузки лекций на открытый видеохостинг тоже будет непросто. С другой стороны, единожды всё это организовав, можно будет с чистой совестью снять с преподавателей добрую половину бюрократической отчётности, которую всё равно никто не читает и не анализирует. Меньше бумажной работы — выше качество образования.