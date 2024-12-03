Ковальчук подробно рассказала о работе с Кологривым на съемочной площадке

Кологривый, который не раз попадал в скандальные ситуации, на съемках проявил себя с совершенно другой стороны. По словам Ковальчук, Никита оказался не только талантливым актером, но и замечательным партнером.

“Удивлю всех: он очень талантливый партнер, с ним достаточно легко и комфортно работать”, — сказала она.

Актриса подчеркнула, что Кологривый всегда готов прийти на помощь. Он активно участвовал в подготовке к съемкам, обсуждая роли и предлагая новые идеи.

“Мы сидели, подробно разбирали наши роли. Он не пожалел времени для того, чтобы все заранее отрепетировать”, — рассказала Катерина.

По ее словам, Никита буквально фонтанировал идеями во время читки сценария и предлагал различные подходы к сценам. Такое сотрудничество вдохновляло ее и создавало атмосферу творчества на площадке.

Ковальчук отметила, что такие партнеры, как Кологривый, действительно на вес золота. «Это очень здорово. Пусть остается таким всегда, в этом рецепт его успеха», — добавила она. Несмотря на свои прошлые ошибки и скандалы, Никита стал вести себя более сдержанно и реагировать на критику с юмором. Это свидетельствует о его желании меняться и развиваться как актеру.