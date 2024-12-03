Мнение: Школьник делает полмиллиона на компьютерных играх, «Русы против ящеров-2» и налоги на крипту

1. В Школе Капитализма мы обсуждаем историю школьника, который зарабатывает по 500 тысяч рублей в месяц, клепая нехитрые компьютерные игры. В 2009 году я обжёгся уже на вымышленной истории про несуществующего «успешного» школьника, поэтому теперь я проверил всё тщательнее. Судя по всему, на этот раз история настоящая. Цитирую из статьи (ссылка):



Молодой автор рассказывает на главном русском форуме для айтишников, на Хабре, как он зарабатывает по 500 тысяч рублей в месяц на создании игр (ссылка). Вот его история кратко:



— начал делать игры в 12 лет;

— через 3 года пошли первые доходы, в то время ещё копеечные;

— ещё через полтора года одна из игр «выстрелила», стала популярной, и месячный доход вырос до 150 тысяч в месяц;

— за октябрь 2024 прибыль студии составила 460 тысяч рублей в месяц, которые школьник разделил со своим компаньоном и с нанятыми фрилансерами.



История очень показательна, поэтому вот несколько моих соображений по этому поводу — ниже я буду писать про видеоигры, так как Александр делает деньги именно на играх, однако мои мысли касаются не только игр.



A. Рассказы про «вундеркиндов» такого рода, особенно от первого лица, вызывают обычно буйство ненависти в адрес их авторов. Неудивительно, что на Хабре — в токсичном сообществе айтишников — пост школьника крепко заминусовали и унавозили большим количеством саркастических комментариев.



Почему айтишники редко готовы радоваться успехам своих начинающих коллег, вопрос для отдельного длинного и неприятного разговора. Сегодня просто констатирую нейтральный факт: значительная доля наших сограждан активно не любит тех, кто добился материального успеха лично для себя…



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Д. Также интересно посмотреть, чего в разбираемой нами истории успеха нет.



Во-первых, там нет школы, так как даже на уроках информатики учат оторванным от жизни вещам, да и программирование начинается там позже. Вуза в этой истории тем более нет, хотя я подозреваю, что Александр всё же отправится по инерции в какой-нибудь вуз.



Во-вторых, там нет проблесков гениальности — таких, какие были у юного Моцарта, который в 14 лет запомнил на слух и записал дома Miserere. Я немного разбираюсь в колбасных обрезках, поэтому могу заявить довольно уверенно: на примере флагманской игры Александра мы наблюдаем не новую главу в мире компьютерных игр, а весьма заурядную работу уровня старательного старшеклассника или студента.



В-третьих, там нет стартового капитала или, допустим, папы-певца, как у Филиппа Киркорова. Для старта карьеры гейм-дизайнера, которую мы обсуждаем, вполне достаточно было дешёвого ноутбука. Кстати, в 2013 году вышла компьютерная игра Game Dev Tycoon, которая предлагает игрокам взять на себя управление начинающим программистом, клепающим компьютерные игры в гараже. По времени как раз сходится: возможно, Александр поиграл в Game Dev Tycoon, загорелся идеей, прошёл короткие курсы программирования и начал делать игры.



В-четвёртых, там нет какого-то особенного везения. Большое везение нужно, чтобы стать зарабатывающим деньги видеоблогером, певцом или спортсменом. С играми полегче: если делать всё правильно, то есть раз за разом копировать чужие рабочие схемы, шансы на скромный успех весьма велики. Более того, герой истории имеет теперь достаточно убедительное портфолио, чтобы хоть завтра устроиться разработчиком Unity на зарплату в 200-400 тысяч рублей…

2. Вышел тизер игры «Русы против ящеров-2». Очень актуально в наше тяжёлое время, так как рептилоиды снова набегают на Русь (ссылка):



3. В ноябре в России легализовали и обложили налогами майнинг (ссылка):

…Доходы от сделок с криптовалютой теперь будут входить в общую налоговую базу с прибылью по операциям с ценными бумагами, включая акции, облигации и инвестиционные паи. Облагаемая ставка по операциям с цифровой валютой, как уточняется, составит 13-15 процентов в зависимости от суммы подобных доходов. Прибыль до 2,4 миллиона рублей в год обложат ставкой в 13 процентов, а для доходов выше этого порога планка окажется на уровне 15 процентов. По налогу на прибыль майнинг криптовалют будет облагаться 25-процентной ставкой.

По данным некоторых компаний, которые продают в России майнинговое оборудование, после легализации спрос на него вырос втрое (ссылка). Полагаю, в условиях санкционной войны с Западом, это хорошо. Расчёты в долларах американцы отслеживать могут, а расчёты в криптовалюте — нет. Кроме того, датацентры с большими вычислительными мощностями могут пригодиться не только для майнинга, но и для тренировки нейросетей, а нейросети — очень важное направление, которое нам игнорировать ни в коем случае нельзя.