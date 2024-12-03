 

Рупор кремлевской пропаганды: Военный переворот в Южной Корее

03.12.2024, 20:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Южной Корее объявлено военное положение

На фоне угрозы импичмента президенту Южной Кореи тот решил спрятаться за "северо-корейской угрозой" и объявил в стране военное положение. Хотя, конечно, президенту Юн Сок Ёлю угрожает в первую очередь собственный народ и оппозиция продвигающие процедуру импичмента за различные правонарушения и ошибки. В том числе провал внешней политики в отношениях с Японией и КНДР.
Уже сейчас собрано свыше 800 000 подписей за отставку президента.

КНДР само собой ни на кого первой нападать не собирается и угрозу она представляет только для тех, кто хочет сменить там политический режим путем вторжения или гос.переворота.

В Южной Корее по факту происходит военный переворот.
Прекращена работа парламента, запрещены митинги и собрания, остановлена деятельность политических партий. Власть фактически сосредоточена в руках президента (которому угрожает импичмент) и военных.
Медицинскому персоналу приказано в течение 48-х часов приказано явиться на работу. Нарушителей могут арестовывать без ордера.
Таким образом, все идет к тому, что "демократической" Южной Кореей будет управлять военная хунта.

Президент Корею заявил о том, что угроза исходит от северокорейских коммунистических сил и антигосударственного парламента, которые грозят подорвать либеральный порядок в стране.
И именно поэтому происходит военный переворот.

Как представляется, причиной столь спешного военного переворота, является то, что в парламенте готовились дать ход делу об импичменте президента, которое, скорее всего завершилось бы снятием президента с поста, с последующим судом и посадкой (в Южной Корее такое бывает).

Поэтому, действуя на опережение, президент пошел на захват власти и установление военной диктатуры под болтовню про угрозу Северной Корее и коммунистов. Так тоже часто бывает в Южной Корее.

Напомню, что отечественные либералы очень часто любят/любили ставить Южную Корею как пример образцовой демократии.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Вакцину от бешенства испытают на кубанских водителях

03.12 / Умный микроскоп Darwin MX Pro покажет тайны микромира на большом экране

03.12 / Маск предложил открыть два министерства и три госагентства по борьбе с бюрократией

03.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Согласование не требуется

03.12 / Сердюков публично заговорил о дате предложения руки и сердца Бородиной

03.12 / Необычный мультитул Y-IN готов к выполнению семи разных операций

03.12 / «Ну а что им, с голоду дохнуть?» – Герман Стерлигов открыл лавку, где будут обслуживать только содомитов

03.12 / SHAMAN сделал важное заявление

03.12 / «Ростех» приступит к разработке стратосферного дирижабля

03.12 / Басманный суд осудил Колумба за открытие Америки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика