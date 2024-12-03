Умный микроскоп Darwin MX Pro покажет тайны микромира на большом экране

Стартап BeaverLab приблизился к запуску серийного производства микроскопа Darwin MX Pro, которое намечено на январь 2025 года. Это устройство ориентировано на подрастающее поколение будущих ученых, которые смогут увидеть микромир в удобном формате. А именно – на экране планшета, с функциями цифровой настройки картинки вместо того, чтобы вглядываться в окуляры.

Darwin MX Pro оснащен 1/3-дюймовым оптическим датчиком, который обеспечивает захват изображения с разрешением 2560 x 1440 пикселей. Данные, включая запись видео в качестве 2K, можно сохранять на накопитель емкостью 8 Гб или передавать через Wi-Fi на внешние устройства – телевизоры, смартфоны и т.д. Гарантируется автономная работа до 6 часов на одном заряде батарей.

Изображение выводится на 9-дюймовый сенсорный IPS-дисплей с 24-битным цветом. Доступно три уровня увеличения, вплоть до изучения объектов размером в 0,01 микрона. Линзы снабжены защитой от бликов и хроматических аберраций, их настройка осуществляется как механически, так и при помощи сенсорного экрана. Предусмотрено два источника светодиодной подсветки, плюс возможность цифрового окрашивания образцов без риска их загрязнения.

Микроскоп оснащен рядом инструментов для обработки изображения – улучшение глубины, корректировка контрастности, изоляция фона, настройка оттенков. Ценник на текущем этапе установлен в $249, чтобы сделать устройство максимально доступным для большинства учащихся.

Источник — BeaverLab