Рупор кремлевской пропаганды: Согласование не требуется
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В Вологодской области местная либерастия пытался добитсья отмены установки недавно анонсированного памятника Сталину на том основании, что с ней не посоветовались.
Власти сообщили, что согласование не требуется, так как памятник будет установлен у музея посвященному Сталину и полностью там уместен. Так что как поставят, так и будет стоять.
Также власти области не откаались и от установки памятника царю Ивану Грозному (там тоже ожидаются истерики недовольных).
Как уже не раз говорил, памятники Сталину и Ивану Грозному можно только приветствовать. Времена безнаказанной клеветы и очернения прошли.
PS. В ближайший год памятники Сталину могут также появится в Новосибирске и Барнауле.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет