 

Рупор кремлевской пропаганды: Согласование не требуется

03.12.2024, 16:50, Разное
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В Вологодской области местная либерастия пытался добитсья отмены установки недавно анонсированного памятника Сталину на том основании, что с ней не посоветовались.
Власти сообщили, что согласование не требуется, так как памятник будет установлен у музея посвященному Сталину и полностью там уместен. Так что как поставят, так и будет стоять.

Также власти области не откаались и от установки памятника царю Ивану Грозному (там тоже ожидаются истерики недовольных).
Как уже не раз говорил, памятники Сталину и Ивану Грозному можно только приветствовать. Времена безнаказанной клеветы и очернения прошли.

PS. В ближайший год памятники Сталину могут также появится в Новосибирске и Барнауле.

Источник: Colonel Cassad


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