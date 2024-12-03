 

Сердюков публично заговорил о дате предложения руки и сердца Бородиной

03.12.2024, 16:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Николай отметил, что не собирается делать предложение Ксении в новогоднюю ночь. Это решение вызвало интерес у поклонников пары, ведь многие ожидали, что именно этот праздник станет моментом для романтического жеста.

Сердюков считает, что такие важные события, как предложение, не следует совмещать с другими праздниками. Он подчеркнул, что это должно быть особенное мгновение, которое заслуживает отдельного внимания.

“Нет! Давайте лучше на 8 Марта. Это будет замечательно — предложить руку и сердце в день рождения Ксении, который совпадает с Международным женским днем!”, — иронично заметил он.

Ксения, в свою очередь, также высказала свое мнение по поводу того, как должно проходить предложение. Она отметила, что для нее важна не только дата, но и то, чтобы момент был неожиданным и запоминающимся.

Однако есть один нюанс: Ксения считает, что мужчина должен учитывать свежесть ее маникюра. Она уверена, что для каждой женщины важно, чтобы предложение было сделано в тот момент, когда ее ногти выглядят идеально.

“Мужчины, запомните: прежде чем делать предложение, нужно подождать свежий маникюр! Это очень важно!”, — подчеркнула телеведущая.

Николай с улыбкой ответил, что учтет пожелания своей любимой. Это забавное обсуждение стало настоящим хитом среди их поклонников и вызвало множество комментариев в социальных сетях. Многие пользователи отметили, что такая легкая и игривая атмосфера делает отношения пары еще более привлекательными.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Необычный мультитул Y-IN готов к выполнению семи разных операций

03.12 / «Ну а что им, с голоду дохнуть?» – Герман Стерлигов открыл лавку, где будут обслуживать только содомитов

03.12 / SHAMAN сделал важное заявление

03.12 / «Ростех» приступит к разработке стратосферного дирижабля

03.12 / Басманный суд осудил Колумба за открытие Америки

03.12 / Рупор кремлевской пропаганды: “Сильный лидер”

03.12 / Уникальный трайк Dragonfly: 200-сильный мотор сзади, ведущие колеса спереди

03.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Моя колбаса

03.12 / Отличный вариант на Новый год – рецепт кролика в сметане

03.12 / В СПЧ призвали переименовать проспект Сахарова в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика