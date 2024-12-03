 

Необычный мультитул Y-IN готов к выполнению семи разных операций

03.12.2024, 16:05, Разное
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Компания Y-IN представила на платформе Kickstarter необычный мультитул с одноименным названием. Гаджет доступен в корпусах из титана и нержавеющей стали. С двух сторон в корпусе Y-IN спрятаны выдвижные модули «А» и «В».

Модуль «А» выполняет функцию монтировки и служит для операций, связанных с резкой, а отверстие в центре является шестигранным ключом.

С помощью модуля «В» можно открывать бутылки, использовать его, как гвоздодер и отвертку на 6 мм. В корпусе имеются четыре слота для вставок со светящимся в темноте тритием, а также крепление для ремня. При повороте крепления на 90 градусов (перпендикулярно корпусу) его можно использовать в качестве рычага.

Переход с одного модуля на другой осуществляется простым движением пальца. Выбор модуля фиксируется специальным рычажком. Цена мультитула Y-IN из титана — $90, из нержавеющей стали — $70, розничные цены возрастут, соответственно, до $170 и $110.

Y-IN предлагает версию с титановой пластиной с лезвием ножа с одной стороны и пилкой на другой, что дополнительно обойдется в $24.

Источник &#8212 Y-IN


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