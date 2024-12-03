 

«Ну а что им, с голоду дохнуть?» – Герман Стерлигов открыл лавку, где будут обслуживать только содомитов

03.12.2024, 15:33, Разное
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После многочисленных жалоб от представителей сексуальных меньшинств о невозможности покупать продукты в «Крестьянской лавке» Германа Стерлигова бизнесмен сжалился над этой частью общества.

В своём новом сообщении в соцсети Х он анонсировал открытие «Содомского подворья» – новой сети кулинарных лавок, в которой будут обслуживаться только «содомиты и ковырялки».

По словам Стерлигова, ассортимент «Содомского подворья» будет аналогичен тому, что продают в других его лавках, однако цены вырастут в 4 раза. Так, булка крестьянского хлеба обойдётся содомиту в 16 000 рублей, а крынка настоящей деревенской сметаны облегчит его кошелёк на 41 500 рублей.

Предприниматель аргументировал своё решение христианским милосердием: по его словам, без возможности покупать настоящие продукты в его лавке гомосексуалисты начнут «дохнуть с голоду», что недопустимо для морали самого филантропа. Вместе с покупкой содомиты будут получать в подарок небольшие катехизисы, иконы и сборники молитв, исцеляющих от гомосексуализма.

– Меня старшая дочь уговорила, – признаётся Стерлигов. – Мол, папа, папа, да у меня половина студентов на филфаке под хвост балуется. Я сначала думал, что они покаются, замаливать грехи станут. Но нет, ничто этих окаянных не берёт. А потом подумал я – так что же, если я их кормить не буду, так им в гроб ложиться и помирать? Другой-то нормальной еды в Москве всё равно нет. Ладно, думаю, не буду брать грех на душу, спасу бедняг от голода. Но только чтоб хлеб и молоко брали с наказом – какие поклоны бить, и как содомских бесов изгонять.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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