Отличный вариант на Новый год – рецепт кролика в сметане

Зелень (укроп, петрушка) – для подачи (по желанию)
Приготовление
Маринование кролика: Порционные куски кролика промойте и обсушите бумажными полотенцами. Посыпьте солью и перцем, оставьте мариноваться на 30 минут.
Обжарка кролика: На разогретую сковороду добавьте растительное масло и обжарьте кусочки кролика до золотистой корочки со всех сторон (около 5-7 минут). Переложите мясо на тарелку.
Овощи: На той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте измельченный чеснок и жарьте еще 1 минуту.
Соус: Всыпьте муку в сковороду с луком и чесноком, перемешайте и жарьте 1-2 минуты. Постепенно влейте воду или бульон, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков. Добавьте сметану, лавровый лист, соль и перец. Доведите соус до кипения.
Тушение: Верните мясо кролика в сковороду с соусом. Уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 40-60 минут, пока мясо не станет мягким.
Подача: Разложите готового кролика по тарелкам, полейте сметанным соусом и посыпьте свежей зеленью.