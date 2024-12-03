 

Отличный вариант на Новый год – рецепт кролика в сметане

03.12.2024, 11:35, Разное
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Ингредиенты

  • Кролик – 1 кг (разделанный на порционные куски)
  • Сметана – 200 г
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Мука – 2 ст.л.
  • Растительное масло – 2-3 ст.л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Лавровый лист – 1-2 шт.
  • Вода или бульон – 200 мл
  • Зелень (укроп, петрушка) – для подачи (по желанию)

Приготовление

  • Маринование кролика: Порционные куски кролика промойте и обсушите бумажными полотенцами. Посыпьте солью и перцем, оставьте мариноваться на 30 минут.
  • Обжарка кролика: На разогретую сковороду добавьте растительное масло и обжарьте кусочки кролика до золотистой корочки со всех сторон (около 5-7 минут). Переложите мясо на тарелку.
  • Овощи: На той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте измельченный чеснок и жарьте еще 1 минуту.
  • Соус: Всыпьте муку в сковороду с луком и чесноком, перемешайте и жарьте 1-2 минуты. Постепенно влейте воду или бульон, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков. Добавьте сметану, лавровый лист, соль и перец. Доведите соус до кипения.
  • Тушение: Верните мясо кролика в сковороду с соусом. Уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 40-60 минут, пока мясо не станет мягким.
  • Подача: Разложите готового кролика по тарелкам, полейте сметанным соусом и посыпьте свежей зеленью.

    • Приятного аппетита!


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