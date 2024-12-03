Отличный вариант на Новый год – рецепт кролика в сметане

Ингредиенты Кролик – 1 кг (разделанный на порционные куски)

Сметана – 200 г

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 2-3 зубчика

Мука – 2 ст.л.

Растительное масло – 2-3 ст.л.

Соль, перец – по вкусу

Лавровый лист – 1-2 шт.

Вода или бульон – 200 мл

Зелень (укроп, петрушка) – для подачи (по желанию) Приготовление Маринование кролика: Порционные куски кролика промойте и обсушите бумажными полотенцами. Посыпьте солью и перцем, оставьте мариноваться на 30 минут. Обжарка кролика: На разогретую сковороду добавьте растительное масло и обжарьте кусочки кролика до золотистой корочки со всех сторон (около 5-7 минут). Переложите мясо на тарелку. Овощи: На той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте измельченный чеснок и жарьте еще 1 минуту. Соус: Всыпьте муку в сковороду с луком и чесноком, перемешайте и жарьте 1-2 минуты. Постепенно влейте воду или бульон, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков. Добавьте сметану, лавровый лист, соль и перец. Доведите соус до кипения. Тушение: Верните мясо кролика в сковороду с соусом. Уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 40-60 минут, пока мясо не станет мягким. Подача: Разложите готового кролика по тарелкам, полейте сметанным соусом и посыпьте свежей зеленью. Приятного аппетита!