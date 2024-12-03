 

“Говорил, что родители ему не нужны” – Жасмин о кризисе в отношениях с сыном

03.12.2024, 9:35, Разное
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У 47-летней Заслуженной артистки России есть трое детей.От первого брака – сын Михаил (род. 16 августа 1997 года), от второго брака — дочь Маргарита (род. 7 февраля 2012 года) и сын Мирон (род. 25 апреля 2016 года).

“Младшие дети очень скучают, когда я уезжаю, – признается Жасмин. – Мирон, например, знает, что я сейчас на работе в Петербурге, но уже обзвонился мне. На постоянной связи я и со старшим сыном. Хотя такой близкой наша связь была не всегда. Когда Мише исполнился 21 год, он говорил, что, мол, стал взрослым и мнил себя умным, поэтому говорил, что родители ему не нужны. А сейчас, в 27, он пришел к тому возрасту, когда ему очень нужны и мама, и брат с сестрой, и племянники. Он тянется к семье и советуется с нами даже в мелочах. И мне так приятно, что он вновь стал моим сыном, как когда-то раньше. Его сложный подростково-юношеской период позади”.

“Он давно уже самостоятельный – несколько лет не берет у меня деньги, – говорит Жасмин. – Михаил работает индивидуальным предпринимателем, недавно с партнерами открыл и свое кафе”.

Рассказала артистка и про творческие успехи дочери: “Маргарита мечтает стать артисткой и быть, как мама. Она – самая большая моя поклонница. У нее уже вышла вторая песня, в феврале планируется и третья. Не могу сказать, что я безумно этому рада и что хотела бы видеть ее на сцене. Не очень рад и ее папа, мой супруг. В нее есть жилка бизнесовая, мы бы хотели, чтобы она нашла себя в этой сфере, наверное, использовала свои мозги”.


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