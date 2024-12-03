 

В СПЧ призвали переименовать проспект Сахарова в Москве

03.12.2024, 11:33, Разное
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Заместитель начальника Совета по правам человека, отставной генерал государственной безопасности Владислав Исаев призвал переименовать проспект в Москве, названный в честь академика Сахарова.

По его словам правозащитника, Сахаров был «предателем Родины» и заслуживает осуждения, а не проспекта в свою честь.

Выступая на конференции, приуроченной к 100-летию со дня рождения Льва Влодзимирского, Исаев резко раскритиковал подобную топонимику с точки зрения патриотического воспитания народонаселения.

– Сахаров, я напомню, совершил страшное. Он предал самое дорогое, что может быть у человека – свою Родину, своё государство. То самое государство, которое фактически разрешило ему не работать, а бумажки перекладывать… То есть, посадило его к себе на шею, кормило, поило, давало жильё, пока он ни дня спину не гнул. Вот эту дающую руку он и укусил, а мы ему проспект за это. Как это называется? – возмутился правозащитник.

Соответствующая инициатива, добавил замначальника СПЧ, будет вынесена на рассмотрение Совета в ближайшие недели, после чего мэрия Москвы получит официальный запрос о переименовании.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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