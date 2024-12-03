Мнение «аналитика»: О самом сильном за полвека ударе по США… Россия и тут справилась?

Игра в кальмара «эскалацию» до хорошего не доводит.

И вот ровно всё то, о чём открыто говорили, честно предупреждали, криком кричали многоразличные эксперты — случилось. Соединённые Штаты получили мощнейший удар, невиданный с первой половины 1970-х. Когда было вообще-то очень много чего — и вьетнамский позор, и нефтяной шок, и валютный кризис, и уотергейтский скандал. В результате #СССР оказался тогда на коне, и началась «разрядка».

Сейчас история повторяется…

Уходящий в небытие президент США Джо #Байден вопреки собственным обещаниям помиловал своего непутёвого сына Хантера, попутно обвинив суд в ангажированности, предвзятости и политизированности. Хотя приговор даже ещё не был вынесен. Причём обставил помилование такими широкими формулировками, которые не встречались со времён Уотергейта.

Чем окончательно добил и без того тающий моральный авторитет Америки в мире.

Знаете, за 30+ лет, прошедших с момента окончания холодной войны, американские президенты, Бог весть с чего возомнив себя «победителями» совсем слетели с катушек. Один трахал сотрудницу прямо в Овальном кабинете и фактически лгал под присягой. Другой под выдуманными предлогами развязал несколько войн и беспардонно врал уже всему миру. Третий раздул несколько тлеющих конфликтов, последствия которых аукаются до сих пор. ИЧСХ, во всех из них #США в итоге оказались на неправильной стороне. Про четвёртого сами американцы говорили, что на нём пробы ставить некуда. Ну а пятый…

Начал свой срок с военного манёвра, живо напомнившего исход США из Вьетнама. Затем, надев «белое пальто», сумел обычный пограничный спор двух соседних стран, находящихся за тысячи миль от Вашингтона, раздуть до состояния крупнейшего в Европе со времён Второй мировой. И под занавес каденции обрушил последнюю опору Америки — веру в независимое и честное правосудие.

Помилование Хантера Байдена его отцом по широте формулировок схоже только с амнистией Ричарду Никсону после Уотергейтского скандала. Так считают многие американские юристы. «Я никогда не видела подобных формулировок в документе о помиловании, который подразумевает помилование за преступления, в совершении которых, по-видимому, даже не было предъявлено обвинений, за исключением помилования [президента Ричарда] Никсона», — сказала экс-прокурор по вопросам помилования в Минюсте США Маргарет Лав. По её словам, не менее уникальным является выдача президентской индульгенции на стадии судебного разбирательства, а не после вынесения приговора. И, конечно, даже слепому видимый конфликт интересов, когда президент рази защиты сына не только нарушает сложившуюся практику помилований, но и вторгается в компетенцию судебной власти.

Итак, что случилось с Америкой за последние 30 лет.

Авторитет президентской власти — подорван.

Авторитет Конгресса — упал ниже плинтуса на фоне многочисленных скандалов.

«Четвёртая власть» показала себя лживой, конформной, лицемерной и тоже утратила всякий авторитет.

Оставалась вера в суд и закон — Джо Байден её растоптал. И веру в американскую силу подорвал тоже, кстати.

Ну кто ещё так много вреда причинил Америке?

Может, это он, а не #Трамп — агент Кремля?

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