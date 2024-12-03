ЕСПЧ признал право демократических политиков оставаться на посту после окончания полномочий
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Европейский суд
по правам человека поставил точку в споре между президентом Грузии Саломе
Зурабишвили и правительством этой страны. Суд признал законным отказ
Зурабишвили покидать пост президента после истечения срока полномочий в декабре
этого года, поскольку она – демократический лидер, и демократии в
стране ничто не угражает.
Суд разъяснил сторонам,
что цель и смысл проведения выборов – приход к власти либеральных,
прозападных, демократических политиков. Поэтому соблюдение выборного
законодательства и сменяемость власти необходимы только в тех странах, где эти
условия не выполнены. Если же у власти уже находится демократический политик,
то проведение выборов создаёт ненужную нагрузку на бюджет. Судья Жан-Мишель Кошон,
рассматривавший дело, отдельно отметил, что знаком с Саломе Зурабишвили ещё со
студенческих времён. Они вместе учились в Сорбонне и посещали кружок молодых
политиков. За всё это время она ни разу не дала повода
сомневаться в своём либерализме.
«Грузии следует
радоваться, что её наконец-то возглавил настоящий демократ, такой как Саломе
Зурабишвили, – сказал судья. – Раньше из вашей страны выходили лишь тираны:
чего стоят Сталин и Лаврентий Берия. Грузия достигла той точки, ради которой
нужно было вводить в стране сменяемость власти. Теперь страна должна уверенно
плыть в сторону Запада. А коней на переправе не меняют: дайте Саломе 10-20 лет,
и она приведёт вас в ЕС и НАТО. А до тех пор оставьте её в покое и не мешайте
работать».
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