ЕСПЧ признал право демократических политиков оставаться на посту после окончания полномочий

Европейский суд

по правам человека поставил точку в споре между президентом Грузии Саломе

Зурабишвили и правительством этой страны. Суд признал законным отказ

Зурабишвили покидать пост президента после истечения срока полномочий в декабре

этого года, поскольку она – демократический лидер, и демократии в

стране ничто не угражает.

Суд разъяснил сторонам,

что цель и смысл проведения выборов – приход к власти либеральных,

прозападных, демократических политиков. Поэтому соблюдение выборного

законодательства и сменяемость власти необходимы только в тех странах, где эти

условия не выполнены. Если же у власти уже находится демократический политик,

то проведение выборов создаёт ненужную нагрузку на бюджет. Судья Жан-Мишель Кошон,

рассматривавший дело, отдельно отметил, что знаком с Саломе Зурабишвили ещё со

студенческих времён. Они вместе учились в Сорбонне и посещали кружок молодых

политиков. За всё это время она ни разу не дала повода

сомневаться в своём либерализме.

«Грузии следует

радоваться, что её наконец-то возглавил настоящий демократ, такой как Саломе

Зурабишвили, – сказал судья. – Раньше из вашей страны выходили лишь тираны:

чего стоят Сталин и Лаврентий Берия. Грузия достигла той точки, ради которой

нужно было вводить в стране сменяемость власти. Теперь страна должна уверенно

плыть в сторону Запада. А коней на переправе не меняют: дайте Саломе 10-20 лет,

и она приведёт вас в ЕС и НАТО. А до тех пор оставьте её в покое и не мешайте

работать».

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