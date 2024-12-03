В столице Албании построят уникальную «вертикальную деревню»

Авторитетные архитектурные бюро Atelier4 и Network of Architecture разработали проект «Puzzle Tirana», представляющий собой новаторское сооружение, которое станет ярким образцом современной архитектуры в столице Албании. Здание, спроектированное в виде вертикальной деревни, отличается необычным дизайном, напоминающим произведение искусства в абстрактном стиле.

Фасад башни составлен из множества домов-блоков различных форм и ориентации. Различные размеры оконных проемов подчеркивают визуальный эффект, который можно назвать уникальным. В проекте переплетаются элементы городской и сельской стилистики. Центральная часть здания спроектирована как рациональное и функциональное ядро, в то время как фасад показывает стремление к динамизму и кажущемуся хаосу, где каждый элемент занимает свое определенное место.

Нижние этажи здания планируется отдать под размещение торговых залов, выше разместится отель и апартаменты. Проект уже получил предварительное одобрение албанских властей. Дата начала работ по возведению не определена, но авторы надеются приступить к строительству в ближайшее время.Источник — NOA