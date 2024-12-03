 

Женившийся на молодухе Петросян подал в суд на родную дочь

03.12.2024, 8:20, Разное
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Евгений Петросян официально был женат 5 раз. От первого брака с Беллой Кригер, трагически погибшей в автокатастрофе, у него есть дочь Викторина. Уже взрослая наследница юмориста окончила истфак МГУ и поселилась на Манхэттене. Викторина не общается со своим отцом, поскольку осудила его брак с Татьяной Брухуновой. Евгений Ваганович пытался наладить отношения, но все попытки оказались тщетными. Тогда женившийся на молодухе Петросян пошел другим путем и подал в суд на родную дочь.

Предметом суда оказалась небольшая московская квартира в престижном районе столицы, комик требует выписать Викторину из апартаментов. Оценены 34 квадратных метра в 20 миллионов рублей. Именно это жилье было предметом спора между юмористом и его четвертой женой Еленой Степаненко, которая смогла заменить дочери Евгения Вагановича маму. По слухам, Елена и сейчас переживает за судьбу Викторины и даже планирует отдать часть средств, которые достались ей после развода. От старшей дочери у Петросяна двое внуков и один правнук, которого юморист ни разу не видел.

Напомним, у Евгения Петросяна трое детей, двое из которых появились в браке с Татьяной Брухуновой. Тогда новоиспеченному отцу уже было за 70 лет. Ваган появился на свет в 2020, Матильда – в 2023 году.


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