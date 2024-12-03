Мнение: СССР как мечта феминисток

Нда… и все-таки родной совок был истинной мечтой феминисток, воплощал в жизнь все их самые дерзновенные мечты про уравнивание мужчин и женщин в правах. В последние 20 лет всё нам рассказывали, как в РФ идет “борьба” за это самое “равенство” – женщинам разрешают то поездами в метро управлять, то самолетами управлять, то вступать в ряды Вооруженных Сил и “наравне со всеми” ползать по грязи по-пластунски… А вот в Совке было равенство так равенство! Недавно в комментах рассказали:

“4 октября 1943 года по шахтам разослана не подлежащая оглашению Директива Наркома угольной промышленности СССР В. В. Вахрушева о внедрении женского труда в угольной промышленности. В ней указывалось, что необходимо «перевести всех мужчин, подлежащих замене женщинами на работы в забой и на прохождение выработок. На освободившиеся места направить женщин».

В годы Великой Отечественной войны подземными рабочими работало 245 тыс. женщин, составлявших 86 процентов шахтерских коллективов.

На 39 шахтах Карагандинского угольного бассейна в годы войны трудилось 43 тыс. человек, из них более 12 тыс. — женщины, причем больше половины их работало непосредственно на угледобывающих участках.

Объем добычи угля в Донбассе в 1940 году составил 76,2 млн тонн (и это при значительной механизации труда); в 1950-м — 78,0 млн тонн (именно в это время на подземных работах, в забоях было больше женщин, чем мужчин). И трудились, подчеркиваем, женщины вручную — без комбайнов и комплексов.

С 1943-го по 1947 годы на подземных работах в шахтах Донбасса работало до 80 % женщин. Всего на подземных работах в военные и послевоенные годы работали от 200 до 250 тысяч женщин, соответственно. Медалью «За восстановление угольных шахт Донбасса» награждено 46 300 человек, из них больше половины — женщины.

В 1957 году вышло постановление Совмина СССР и ВЦСПС «О мерах по замене женского труда на подземных работах в горнодобывающей промышленности и на строительстве подземных сооружений». Но с женским трудом отрасль еще не была готова расстаться. На протяжении 1958 года на поверхность было выведено 40590 чел., а на 1 января 1960 года под землей еще оставалось работать 50885 женщин. Окончательно с подземных работ женщины были выведены в 1966 году”.

Круто! Правда, как видим, сам совок этими достижениями феминизма не гордился, даже засекречивал их – стыдился, значит. Думаю, нынешние феминистки его поддержат. Дивная была страна.