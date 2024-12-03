 

Рупор кремлевской пропаганды: Про “образы победы”

03.12.2024, 5:15, Разное
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Относительно вбросов про "образы победы".
Тут всегда было все просто.

Достигли официально объявленных целей – победили.

1. 4 области в границах на 2014-й год в составе России (включая Запорожье и Херсон)
2. Гарантированный отказ от принятия Украины в НАТО (не на 10 или 20 лет, а в принципе)
3. Демилитаризация Украины (как это выглядит, прописано в стамбульском соглашении)
4. Денацификация Украины (запрет нацистских партий и движений, прекращения преследований русских и русскоязычных и т.д.)
5. И т.д. См. условия Путина от февраля 2022 и июня 2024. От них никто не отказывался.

Соответственно, если все официальные цели достигнуты, это победа. Ставили официальные цели на войну – достигли – победили.
Если ставили, достигли некоторых целей, а некоторые не достигли, это тоже можно подать как победу, но это условно ограниченная победа со своими краткосрочными и долгосрочными издержками.
Если ставили цели и практически ни одну из них не достигли, то это поражение. Важно помнить, что итоговые параметры завершения войны будут сравнивать с официальными целями России. Не с теми, которые могут быть и не озвучиваются, и не с теми, которые могли бы быть, но которые опять-же не озвучиваются. А с тем, что заявлялось публично как официальная дипломатическая позиция.

Так что "образ победы" куется через достижение заявленных Путиным целей СВО.
Достижение этих целей и будет победой, которую уже не надо будет кому-то полит.технологически доказывать – все и так будет очевидно.

Источник: Colonel Cassad


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