Почему в зрелом возрасте важно увлажнять волосы зимой и как это делать правильно: советы женщинам за 50

В зимнее время волосы в любом возрасте нуждаются в защите и особом уходе. Особенно это важно для женщин 50+, когда в организме происходит гормональная перестройка. Железы кожного покрова головы вырабатывают меньше сального секрета, что негативно отражается на состоянии волос. Они становятся сухими, ломкими, склонными к выпадению.

Сухой или влажный морозный воздух, ветер усугубляют проблему. Зимой волосы остро нуждаются в увлажнении.

Правила ухода за волосами в зимнее время

Зимой волосам необходим особый уход, который несколько отличается от летнего, к примеру, или весеннего:

Мойте голову не менее чем за четыре часа до выхода на воздух. Мороз во влажных волосах кристаллизует воду, и они становятся наэлектризованными и ломкими. Для сохранения волос здоровыми не пренебрегайте головными уборами, особенно в морозную погоду. Включайте в привычный уход за волосами маски, содержащие масла и натуральные компоненты. Масла в составе маски обладают кондиционирующим эффектом, защищают волосы от сухого воздуха во время отопительного сезона, мороза и ветра. Эти средства глубоко увлажняют пряди и обладают накопительным эффектом. Благодаря их использованию волосы меньше путаются, становятся гладкими и послушными.

Почему зимой волосам необходимо увлажнение

Не секрет, что зима не щадит наши волосы, особенно когда женщине за 50. В холодный сезон волосяные фолликулы становятся более хрупкими. Под влиянием неблагоприятных погодных условий волосы могут стать:

ломкими; тусклыми с секущимися концами; кожа головы становится сухой, появляется перхоть.

Такому негативному воздействию из-за ветра, перепадов температур, сухого воздуха в отапливаемом помещении подвергаются все типы волос: окрашенные и натуральные, короткие и длинные.

Зимой влага не удерживается в стержне волоса. Отслоением кутикулы объясняется их ломкость в зимний период. К счастью, существуют решения, которые позволяют преодолеть воздействие зимней погоды на волосы даже после 50 лет и сохранить их красоту и здоровье. Хотим порекомендовать вам три способа, которые помогут улучшить состояние волос зимой.

Несмываемые средства по уходу, сыворотки

Из-за перепадов температуры, снегопадов, пронзительного холодного ветра ваши пряди становятся более хрупкими и чувствительными, чем, к примеру, весной. Если вы не хотите, чтобы локоны стали зимой сухими и грубыми, рекомендуем регулярно использовать защитные сыворотки, в состав которых входят натуральные растительные масла.

Несмываемые средства и сыворотки защищают волосы от неблагоприятных погодных условий благодаря защитной оболочке, которую они образуют вокруг стержней волос. Отличный способ защиты, согласны?

Кондиционеры

Эти составы тоже важны для зимнего увлажнения волос. Используя их после каждого мытья, вы ограничите воздействие статического электричества на волосы. Наиболее распространено это явление зимой, когда из-за холода снижается влажность воздуха.

Хороший кондиционер поможет вам избавиться или свести к минимуму нежелательные мелкие завитки.