Мнение: Почему при капитализме народ богаче

В комментариях очередной раз напомнили старый анекдот про негра, который лежал под пальмой и ничего не делал. К негру подошёл богатый мужчина, чтобы посоветовать организовать бизнес — сделать удочку, наловить рыбы, продать. Дескать, разбогатеешь, наймёшь рыбаков, будешь лежать под пальмой и ничего не делать.

— А я и так под пальмой лежу, — ответил белому туристу удивлённый негр.

Это, конечно, всего лишь анекдот. В реальном мире расслабленно лежать под пальмой в Африке невозможно. Если пальма действительно даёт достаточно кокосов для безбедной жизни, то негру придётся защищать её от соплеменников, от бандитов и от государства. В следующих поколениях будет ещё хуже: детям и внукам негра придётся драться друг с другом за пальму, определяя владельца ценного актива в жестокой схватке.

Расслабленно лежать под пальмой было невозможно и в СССР — в русской его части, во всяком случае. Как тунеядство, так и «нетрудовые» доходы были при развитом социализме прямо запрещены законом.

Зато расслабленно лежать под пальмой можно в современной России. К примеру, два-три лентяя могут съехаться в одну квартиру, остальные квартиры сдавать, а на деньги от аренды покупать подписку на Онлифанс, пельмени и всё прочее необходимое. Мы живём в свободной стране, так что я даже не собираюсь таких дауншифтеров осуждать.

Так вот, в ответ на старый анекдот про негра уже другой комментатор выдал традиционное возражение: «С чего бы это богатому помогать бедному негру разбогатеть, даже советом? Он что, идиот?».

В поисках ответа на этот вопрос мы обнаруживаем одно из главных преимуществ капитализма.

Почему богатый турист подошёл к негру и начал учить его бизнесу, понятно — люди вообще любят склонять окружающих к своему образу жизни. Если вы попадёте в компанию пьющих, вам будут настойчиво предлагать рюмку. Наркоманы будут уговаривать вас употребить вещества. Любители Вархаммера — соблазнять раскрашиванием фигурок. Автолюбители с радостью объяснят, какой лучше купить автомобиль, а охотники лично проводят вас в магазин, чтобы помочь выбрать первое ружьё.

При этом автолюбитель не думает о том, что вокруг дома мало парковочных мест, а в городе много пробок, так что ему выгоднее оставить соседа пешеходом. Желание завлечь новичка в свою секту перевешивает соображения эфемерной личной выгоды почти у всех — кроме самых продуманных социопатов, которых можно не принимать в расчёт.

Таким образом, абсолютно естественное стремление богатого человека — помочь случайно встреченному негру перейти в славное сословие предпринимателей. Лежащий под пальмой негр будет отбиваться от добрых советов, так как люди вообще не любят, когда их учат жизни, однако если негр изобразит на лице вялый интерес и начнёт задавать уточняющие вопросы, будьте уверены, белый турист охотно потратит полчаса-час, чтобы рассказать будущему рыболову, как делаются дела.

И вот теперь сравните социализм с капитализмом. При социализме социальные лифты работают только во время войн, массовых репрессий и тому подобных потрясений, когда наверху освобождается масса заляпанных кровью кресел, а народ не особо рвётся на начальственные должности, так как там могут убить.

В более-менее спокойные периоды социальные лифты при социализме останавливаются, так как номенклатура пополняет свои ряды при помощи кооптации, то есть при помощи ручного отбора «достойных». Как мы знаем из исторического опыта, достойными при социализме оказываются родственники и близкие друзья номенклатурных работников. У человека с улицы при социализме шансов пробиться наверх мало, так как при назначении на тёплое место начальство предпочтёт выбрать своего сына, племянника, любовника и так далее, но не Васю Пупкина в рабочей робе, который в невидимой очереди на повышение стоит на последнем месте.

При капитализме социальные лифты работают гораздо лучше — сразу по двум причинам. Во-первых, свободный рынок предполагает сильную конкуренцию, так что рабочих мест, на которых необходимо показывать высокий результат, гораздо больше. Владелец завода при капитализме хочет видеть начальником цеха не удобного ему человека, а того, кто реально вытянет производство. Это вопрос финансового выживания: если владелец завода начнёт принимать кадровые решения по-социалистически, то есть игнорируя конечный результат, он разорится, вот и всё.

Во-вторых, капитализм позволяет стать владельцем завода самому — хотя и не всем. К примеру, беспомощным неокомми эта дорога при капитализме закрыта наглухо: они не тянут работу того качества и той интенсивности, которой требует капитализм. Некомми не могут объединиться в артель из 50 товарищей, построить завод и показать буржуям класс: это просто не их уровень, у них лапки.

Напротив, деятельный капиталистический инженер вполне может небольшой завод открыть. За последние 30 лет я таких примеров наблюдал немало, так что знаю, как оно примерно происходит. Например, бывает так:

1. Инженер с товарищами начинают паять нужные стране приборы в небольшой мастерской, которую они арендуют в видавшем виды здании за три копейки.

2. Постепенно ремесло превращается в нормальный бизнес, приходят первые существенные деньги. В этот момент часть учредителей по разным причинам отваливается, оставшийся или оставшиеся продолжают методично развивать дело.

3. Объёмы производства растут, оформляются постоянные клиенты, заказы становятся всё более крупными. Владельцы кладут личные паяльники на полку, нанимают больше сотрудников, переезжают из скромной мастерской в полноценный заводской цех.

4. С момента старта проходит 15-25 лет, и производство дорастает до полноценного завода.

Это чисто капиталистическая история — при социализме такое невозможно, так как конструировать и производить приборы при социализме инженеру запрещено. При бандитской анархии и при родоплеменном строе, то есть в бедных странах Африки и Азии, сами понимаете, тоже не до заводов — едва начнёшь что-то делать, тут же придут и отберут. Увлечённый инженер может твёрдо рассчитывать организовать собственный завод только в странах со здоровым капитализмом — в таких как Россия, например.

Так вот, возвращаясь к теме статьи. Если у вас мало денег при социализме, и вы встречаете у пальмы номенклатурного работника, он никаких советов вам не даст. При социализме ваша карьера зависит исключительно от вашего начальства, а вы сами в социальном лифте имеете право только стоять, заложив руки за спину, и с робкой надеждой смотреть на кнопки. Как гласит советская пословица, в колхозе больше всех работала лошадь, но председателем назначили не её. Были в СССР, конечно, и незаконные способы «карьерного роста» — но номенклатурный работник делиться деталями коррупционных схем с посторонним негром стал бы навряд ли.

Если же у вас мало денег при капитализме, и вы встречаете под пальмой владельца завода, капиталист может спокойно указать вам дорогу к деньгам. Вот как в анекдоте — «сделать удочку, наловить рыбы, продать, нанять рыбаков». За руку к богатству случайно встреченный капиталист вас не отведёт, однако адекватному «негру» это и не нужно. Когда я спрашиваю, как пройти к библиотеке, я не рассчитываю, что прохожий станет моим добровольным конвоиром. Я предполагаю, что прохожий просто махнёт рукой в правильном направлении: этого мне вполне достаточно, чтобы нужное место найти.

Таким образом, дополнительно к другим достоинствам капитализма, мы наблюдаем ещё и постоянную тягу — богатые люди пытаются сделать обеспеченными всех и, так как капитализм предоставляет такие возможности, многих делают. Чем больше в обществе появляется обеспеченных людей, тем общество становится зажиточнее и благополучнее: зарплаты растут, пенсии и прочие пособия растут, инфраструктура становится лучше и так далее.

Напомню, в ругательстве «социал-дарвинизм» ключевая часть — «социал». Никакого «капитал-дарвинизма» нет, так как при капитализме драка идёт не снизу, за тарелку макарон, а сверху, за контроль над пароходной компанией. Снизу при капитализме тарелка макарон есть всегда.