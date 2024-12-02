 

Мнение: Успешное импортозамещение алкоголя, рост продаж алкоголя и вред от алкоголя в молодости

02.12.2024, 21:15, Разное
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1. Как я много раз говорил, любителям спиртного всё равно, какую конкретно марку пить, лишь бы продукт был качественный. Сами они, впрочем, будут отрицать, это нормально. Сергей Студенников, основатель сети алкогольных магазинов «Красное & Белое», констатирует, что практически весь алкоголь нижнего и среднего ценового сегмента, который продаётся в России, теперь отечественный. Цитирую фрагмент интервью (ссылка):
 
— У вас много параллельного импорта?

— Параллельный импорт угасает с огромной скоростью, покупателю импортная история практически не нужна, за исключением каких-то премиальных брендов. В массмаркете полностью произошло замещение. Сегодня российские производители заместили практически все, что до 1,5 тыс. руб. на полке. Доля импорта сжимается и сожмется до доли процентов.

— Что пьют сейчас россияне, есть ли какой-то общий тренд?

— Российское вино, оно в тренде, и игристое.

— Это долгосрочный тренд?

— Да, конечно. В вине тренд на низкое содержание алкоголя. Раньше российский потребитель отдавал предпочтение сладкому вину, потом были полусладкие, затем сухие с 14–16-процентным содержанием алкоголя. Сейчас это вино крепостью 12% и ниже. Потребитель стал продвинутый: 11% алкоголя — берем, если 16% и выше — нет, завтра с утра будет тяжеловато какие-то дела делать.

Соответственно, основной тренд сегодня — это вино российское и с малым содержанием спирта плюс игристое. Все игристое в тренде — и импортное, и российское, и так далее. Но с импортным цена ушла за психологическую отметку.

2. Продажи алкоголя в России значительно выросли, мы откатились на несколько лет назад (ссылка):
 
За 10 месяцев 2024 года розничные продажи алкоголя в России достигли максимального уровня с 2017 года (начало публикации официальной статистики). Рекордные продажи зафиксированы у водки, тихих и игристых вин. Продажи последних выросли с 2017 года на 60%. <…>

Продажи алкоголя за десять месяцев 2024 года превысили показатель за аналогичный период 2023-го всего на 0,8%, а с 2017 года выросли на 21%.

Или рынок стал прозрачнее, из-за чего часть нелегального алкоголя продаётся теперь через кассы, или россияне действительно начали больше пить.

Некоторые депутаты Госдумы предлагают ужесточить условия продажи алкоголя: вынести продажу спиртного из общих залов в отдельные помещения, куда покупателям придётся специально заходить (ссылка). Как показывает опыт других стран и здравый смысл, это сработает.

3. Врачи тем временем провели очередное исследование, доказывающее, что мышам тоже вредно пить (ссылка):

Ученые провели эксперименты на моделях мышей, чтобы имитировать типичное для некоторых людей поведение: активное потребление алкоголя по выходным с «перерывами» в будни. Такие условия создали для грызунов в возрасте от 8 до 12 недель, что было эквивалентно 20 годам для человека. В середине жизни (примерно от 30 до 40 лет по возрасту человека) им не давали спиртного. После этого ученые оценили функцию мозга и сравнили с данными за весь период эксперимента.

Оказалось, что потребление алкоголя в раннем возрасте оказывало необратимые изменения в мозге. Например, была нарушения связь и функция возбуждающих и тормозных нейронов, баланс которых играет важное значение для когнитивных способностей.

«Аналогичные изменения наблюдаются при развитии деменции, поэтому результаты указывают на потенциальную связь алкоголя и нейродегенерации», — заявили авторы. По их мнению, потребление алкоголя в молодом возрасте должно учитываться врачами в качестве фактора риска болезни Альцгеймера и других типов деменции. Теперь главная цель исследователей заключается в разработке препаратов, которые могли бы обеспечить профилактику нейродегенерации.

Источник: Место для дискуссий


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