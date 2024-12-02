Мнение: Плюсы маленьких городов, темные детские площадки и беспилотники против борщевика

1. Жизнь в маленьких городах при наличии хорошей работы имеет ряд преимуществ, полагает tanatriel (ссылка):



В маленьких городах жить может быть очень неплохо. Да, по молодости хочется движухи. Пофиг, что расстояния — бешеной собаке семь верст не крюк. А потом с годами понимаешь, что лишний час в дороге до работы складывается в месяцы и годы. И что на выходных хочется отдохнуть, погулять, поваляться на диване, пообщаться с семьёй и друзьями, а театры и музеи никуда не денутся. В итоге провинциал, приезжающий в Москву и Питер на неделю раз в несколько лет, годам к тридцати-сорока успевает посетить интересных мест больше среднего москвича/питерца. И вообще, с годами понимаешь, что большее значение имеют климат и семья, а не размер города.

Далее, товары и услуги. Сейчас, с доставками, вообще нет особой разницы, где жить. Да, выбор еды будет поменьше. Но давайте будем честны! Большинство из нас покупает не такой уж разнообразный набор. Обычно берем два десятка простых продуктов, доступных везде. Что же до кафе-ресторанов, то их малое число в провинции — огромный плюс к нашему кошельку. С услугами похуже, даже клининг не везде можно заказать. Зато стрижка или вызов сантехника обойдутся в разы дешевле за то же, а то и лучшее качество.

Так что при наличии более-менее нормальной работы или работы на удалёнке маленькие города имеют массу преимуществ.

Отдельно стоит вопрос медицины и образования. Если в городе на 20-50 тысяч населения всё же достаточно, чтобы был смысл держать нормальные школы и поликлиники/больницы, то в совсем уж мелких населенных пунктах это становится проблемой. За серьёзным лечением вполне нормально поехать в областной центр. Но с каждым чихом не наездишься.

2. Читательница жалуется, что по вечерам с ребёнком сложно гулять. Возможно, устроители детских площадок полагают, будто работающих родителей не бывает, а домохозяйкам комфортно и днём, при естественном освещении. Публикую письмо (ссылка):



Олег Александрович! Спасибо Вам за то, что освещаете столько важных вещей и рассказываете о том, как сделать жизнь лучше.

Я хочу рассказать о проблеме, которая давно беспокоит меня и многих других жителей Петербурга. Дело в том, что в Петербурге детские площадки совсем не освещаются фонарями. По крайней мере, в нашем районе дела обстоят именно так. А темнеет осенью рано, в шесть вечера уже темно.

На всех площадках темень, хоть глаз выколи, и нет детей. На лавочках вокруг площадок часто сидят пьяные — им как раз удобно, что их не видят. Иногда там собираются пьяные компании, они ссорятся, дерутся. Летом, пока было светло, можно было гулять после садика. На площадках всегда играли дети. Осенью дети хотят гулять, а негде.

Мне кажется, для города поставить пару фонарей на каждой площадке — это совсем небольшие расходы. А пользы от этого будет много, потому что площадки не будут стоять пустые, дети смогут на них гулять не только летом, когда светло. А разные асоциальные элементы получат меньше возможностей для того, чтобы выпивать и дебоширить в общественных местах.

Идея осветить детские площадки кажется мне хорошей. Но, с другой стороны, куда же тогда идти асоциальным элементам? Должны же они где-то коротать вечера, не правда ли?

3. Тем временем в Петербурге собираются усилить коммунальное хозяйство нейросетями и беспилотниками (ссылка):

Бороться с борщевиком в Санкт-Петербурге собрались при помощи беспилотников и «умных» видеокамер. О таких планах рассказал начальник Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Алексей Геращенко, его слова передает «Фонтанка».

Новые инструменты для избавления от опасного сорняка начнут использовать уже в 2025 году. Геращенко напомнил, что в 2024 году в городе запустили восемь комплексов нейросетевой видеоаналитики. С помощью специальных камер можно распознавать 18 видов нарушений — в том числе ненадлежащее содержание фасадов зданий, ямы на дорогах, переполненные урны и прочие.

В планах властей увеличить число таких камер до 20 тысяч и научить их распознавать и фиксировать борщевик. Так получится эффективнее наказывать владельцев засаженных сорняком территорий, отметил эксперт.

Полагаю, беспилотники будут отслеживать и другие правонарушения, не только борщевик. Напомните, в какой видеоигре мы видели нечто подобное?