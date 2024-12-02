 

Tank Pad 8849 — первый в мире защищенный 5G-планшет со встроенным проектором

02.12.2024, 16:55, Разное
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Китайский производитель защищенных планшетов с необычным наименованием 8849 представил очередную модель. Это устройство позиционируется как универсальный гаджет для любителей активного отдыха благодаря очень емкой батарее на 21 000 мА⋅ч. Планшет Tank служит источником энергии для прочих мобильных устройств и при этом обладает рядом полезных функций.

Название Tank отражает главные качества устройства – оно выполнено по военному стандарту прочности MIL-STD-810H и имеет классы защиты IP68 и IP69K. Начинка представлена 8-ядерным чипом MediaTek Dimensity 8200 с интегрированной видеокартой, на борту есть 16 ГБ ОЗУ (плюс 15 ГБ виртуальной ОЗУ) и 512 ГБ постоянной памяти. Есть основная 50-мп пиксельная камера и фронтальная на 32 мп для видеочатов.

На задней стороне планшета расположен кемпинговый фонарь – вот для чего ему нужна такая емкая батарея. Также здесь есть DLP-проектор, чтобы туристы могли наслаждаться видео без необходимости толпиться вокруг экрана. Планшет 8849 оснащен 3,5-мм разъемом для наушников, плюс парой динамиков для «насыщенного стереозвука». Есть поддержка NFC для бесконтактных платежей, а также опция инфракрасного пульта для потенциального управления различной техникой.

При покупке через AliExpress стоимость гаджета составляет $500.

Источник &#8212 Tank Pad 8849


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